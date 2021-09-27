السيسي: أي مشروع بنعمله بنتمنى القطاع الخاص والمستثمرين يشتغلوا معانا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن تكلفة استصلاح فدان واحد في شمال سيناء ويصبح قابلًا للزراعة، تبلغ 300 ألف جنيه، مضيفًا: «مين من المواطنين والمستثمرين مستعد ينفق هذا الإنفاق علشان الفدان في الآخر يجيبلي حوالي 15 أو 20 ألف جنيه؟.. ده لو حطيتهم في البنك هيجيب 30 ألف».

الدولة تتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية

وأكد الرئيس، خلال حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرف بورسعيد، أن الدولة تتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية؛ لكي توفر وتشجع وتحقق التنمية المطلوبة.

وأضاف الرئيس: «أي مشروع من اللي بنعمله بنتمنى القطاع الخاص والمستثمرين ييجي يشتغل فيهم ويأخد 10 آلاف فدان أو 30 ألف زي ماهو عاوز ويزرع، والبلد تستفيد والناس تشتغل ويكون في حياة».

تكلفة محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا

وتعمل المحطة على استصلاح 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية.

ويتكون مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، من قناة مأخذ المياه المطلوبة معالجتها، وتبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة وتمر بسحارة السلام إلى المحطة بشرق بورسعيد، وتجري معالجتها عبر عدة مراحل، ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، بجانب 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التي تستخدم في صناعات مختلفة.