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السيسي عن محطات رفع المياه في سيناء: حلم كبير وكرم من ربنا

كتب:

شريف سليمان
12:48 م | الإثنين 27 سبتمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تنفيذ 15 محطة رفع مياه في سيناء، قائلًا: «يا مصريين شوفوا الحاجة بتتعمل ازاي، المواسير اللي انتو بتشوفوها دي بنفاصل مع الناس وننقلل التكلفة عشان المشروع بالإجمال تكلفته تتخفض».

وأضاف الرئيس السيسي، في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر: «عمل كبير أوي فوق الخيال، وإيهاب –يقصد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة- هيشرح لكم بطريقة هتوصل لكم، لكن أنا عاوز أخليكم تفرحوا بقدراتكم وباللي بيتعمل».

وتابع: «اللي بيتعمل ده والله العظيم حلم وكبير أوي وكرم من ربنا علينا عشان نعمله، وباقي إننا نزرعه».

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