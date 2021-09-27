السيسي يفتتح 6 محطات لتحلية المياه في سيناء

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، افتتاح محطة تحلية مياه البحر في مدينة نويبع، بطاقة إنتاجية 15000 متر مكعب/ يوم، وافتتحها المهندس محمود محمد معوض، مدير الموقع، وملازم أول محمد عمرو فتحي المشرف على المشروع.

افتتاح محطة تحليه مياه البحر بأبوزنيمة بطاقة 20 ألف متر مكعب / يوم

كما شهد الرئيس السيسي، افتتاح محطة تحليه مياه البحر بأبوزنيمة بطاقة 20 ألف متر مكعب / يوم، وافتتحها المهندس محمد محمد الخولي، مدير المحطة، وملازم أول محمد القذافي حسن المشرف على المشروع.

افتتاح محطة تحلية مياه البحر في مدينة دهب بطاقة 15 ألف متر مكعب / يوم

وشهد الرئيس السيسي، افتتاح محطة تحلية مياه البحر في مدينة دهب بطاقة 15 ألف متر مكعب / يوم، وافتتحها المهندس مصطفى حسين زيدان، والمقدم محمد فتوح المسيري المشرف على المشروع.

افتتاح محطة تحلية مياه البحر برأس سدر طاقة 3000 متر مكعب / يوم

وكذلك شهد الرئيس السيسي، افتتاح محطة تحلية مياه البحر برأس سدر طاقة 3000 متر مكعب / يوم، وافتتحها المهندس بيشوي عبدالله جورجي، مدير المحطة، والنقيب إسلام مجدي السيد المشرف على المشروع.

افتتاح محطة طلمبات رفع مياه شادر عزام طاقة 400 ألف متر مكعب / يوم

كما شهد الرئيس السيسي، افتتاح محطة طلمبات رفع مياه شادر عزام طاقة 400 ألف متر مكعب / يوم، وافتتحها المهندس مصطفى حافز الحسيني مدير عام محطات بورسعيد ودمياط، والنقيب أحمد شعبان عبدالخالق المشرف على المشروع، وكذلك شهد افتتاح محطة رفع طلمبات السلام الرئيسية الجديدة، بطاقة 5.6 مليون متر مكعب / يوم، وافتتحها المهندس خالد محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لمحطات شمال شرق الدلتا، والملازم أول كريم نيازي فاضل المشرف على المشروع.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أنّ الرئيس السيسي سيفتتح صباح اليوم، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا.