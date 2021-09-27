6 مشاهد من حفلة تامر حسني.. ورود وموديل وأبيض في أسود

تصدرت حفلة الفنان تامر حسني محركات البحث، وسط إقبال كبير من الطلاب، في كلية آداب جامعة الإسكندرية، حيث قدم «تامر» خلال الحفل مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة، منها «صعبة وأول مرة وكل مرة وبحبك وحلو المكان وعيش بشوقك واختراع ومبطلناش إحساس».

وتستعرض «الوطن» أبرز 6 مشاهد من الحفل، على النحو التالي:

- ارتدى تامر حسني اللون الأسود.

- حضر الحفل مئات الطلاب.

- استعان تامر بـ الجيتار خلال غنائه بالحفل.

- حضور بعض الـ«موديل»، الذين ارتدوا اللون الأبيض و«الموف»، وقدموا عدة استعراضات خلال الحفل.

- حصل تامر على بعض الورود من جمهوره.

- قام تامر بأخذ صور تذكارية مع جمهوره خلال الحفل.

آخر أعمال الفنان تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر أغنية «صعبة»، التي حققت حتى الآن 55 مليون مشاهدة عبر حسابه على «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عبدالرحمن شوقي وماستر علي فتح الله، وستايلست دينا نصير ومهندس ديكور محمد مصطفى وإنتاج حسام حسني ومدير التصوير جلال الزكي وإخراج تامر حسني.

فيلم «مش أنا» لـ تامر حسني

يعد فيلم «مش أنا» آخر أعمال تامر حسني السنيمائية الذي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم حلا شيحا، ماجد الكدواني، سوسن بدر، عصام السقا، صبري عبدالمنعم، شيرين وكوكبة من النجوم.

وتدور أحداثه حول بطل العمل «حسن» الذي يصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.