يشترط الخلو من الأمراض المعدية.. تفاصيل الإقامة بدور المسنين

أكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إصدار الكارت الذهبي لأصحاب المعاشات، خلال الأشهر المقبلة، حيث يوفر العديد من المزايا للمسنين كإدراج الفئات المستحقة في منظومة الدعم النقدي، وتوصيل معاشات من تتجاوز أعمارهم 80 عاما للمنازل؛ حفاظا على صحتهم، كما ينص قانون المسنين على إعفاء كل الأجهزة والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين من الضرائب الجمركية.

شروط الإقامة بدور المسنين

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون ينص على اعتبار دور المسنين مؤسسة اجتماعية مجهزة تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة، موضحا أن شروط الإقامة بدور المسنين تتمثل فيما يلي:

- بلوغ سن 60 عاماً فأكثر بالنسبة للرجال 60، و55 عاما للسيدات.

- يجوز الاستثناء حتى سن خمسة وخمسين عاماً للرجال إذا توافرت الإمكانيات بالدار.

- يشترط أن يخلو المريض من كل الأمراض المعدية.

- أن ينطبق عليه الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع.

- أن يتوافر لديه كفيل.

- قبول نظام العمل بالمؤسسة.

ولفت إلى دار المسنين هي مؤسسة اجتماعية معدة ومجهزة لإقامة المسنين يتوفر فيها أسلوب الحياة الكريمة وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، موضحا أن هناك 162 دار لرعاية المسنين على مستوى الجمهورية، تضم ما يقرب من 4 آلاف مسن.

إجراءات الإقامة بدور المسنين

وأكدت التضامن على موقعها الرسمى، أنه يتم سحب الاستمارة من مبنى وزارة التضامن الاجتماعى، أو من مديرية التضامن الاجتماعى التابعة للمسن، مشيرة إلى أنه يتم تخصيص الدار وإعطاء خطاب الإقامة وتسليم أدوات المعيشة في نفس اليوم، بشرط تقديم المستندات التالية:

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى الأصل للاطلاع عليه.

- تقديم صورتين شخصية حديثة.

- تقديم شهادة صحية بالخلو من كافة الأمراض المعدية.

- صحيفة الحالة الجنائية.