بلوغ 60 عاما للرجل و55 للمرأة ..6 شروط للإقامة في دور المسنين 2021

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك شروط لـ«الإقامة في دور المسنين 2021»، لافتة إلى أن هناك 162 دار لرعاية المسنين على مستوى الجمهورية، تضم ما يقرب من 4 آلاف مسن، مشيرة إلى أنه يتم التواصل مع المسنين بصفة مستمرة من خلال بوابة الشكاوى بمنظومة مجلس الوزراء، ليتم العمل على حل المشكلات التي تواجههم.

6 شروط للإقامة في دور المسنين 2021

وأوضحت وزارة التضامن، أن دار المسنين مؤسسة اجتماعية معـدة ومجهزة لإقامة كبار السن يتوفر فيها أسلوب الحياة الكريمة وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية المناسبة، لذلك يلزم مراعاة ​شروط الإقامة في دور المسنين 2021، والمتمثلة فيما يلي:

- بلوغ سن 60 عاماً فأكثر، الرجال 60 عاماً والسيدات 55 عاماً​.

- الخلو من كل الأمراض المعدية.

- يجوز الاستثناء حتى سن خمسة وخمسين عاماً إذا توفرت الإمكانيات بالدار.

- أن ينطبق عليه الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع.

- أن يتوافر لديه كفيل.

- قبول نظام العمل بالمؤسسة.

4 مستندات مطلوبة للالتحاق بدور المسنين

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي مستندات عدة قبل الالتحاق بدور المسنين تتمثل فيما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومي وإحضار الأصل للاطلاع.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- شهادة صحية بالخلو من كل الأمراض المعدية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

شروط الإقامة بأندية المسنين 2021

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال أندية المسنين، برامج وأنشطة متعددة اجتماعية، وصحية، وثقافية، ونفسية، ودينية، بجانب الرحلات، والمصايف، ورحلات الحج والعمرة، والتدريب على بعض المشغولات والأعمال اليدوية، حيث بلغ عدد هذه الأندية 197 ناديًا موزعة على معظم محافظات الجمهورية، ويستفيد من أنشطتها ما يقرب من 70 ألف مسن ومسنة تقريبًا، مع الالتزام بالشروط التالية:

- السن من 60 عامًا للرجال و50 عامًا للسيدات.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يتعهد المسن بسداد رسوم القيد والعضوية.

- التعهد بعدم مخالفة التعليمات واللوائح، وذلك بعد موافقة لجنة الإشراف على عضويته.