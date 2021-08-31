كشف ملابسات تعرض عاملتين بجمعية لرعاية المسنين للاعتداء من نزيل

كشفت وزارة الداخلية، في بيان، ملابسات ما جرى تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول تعرض سيدتين عاملتين بإحدى جمعيات رعاية المسنين في بورسعيد، للاعتداء بالسب من مسن -نزيل بالجمعية- وتصويرهما أثناء عملهما.

بالفحص جرى تحديد المجني عليهما، وتبين قيامهما بتحرير محضر بالواقعة ضد النزيل المشار إليه، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات وجرى استدعاء المشكو في حقه لسؤاله وجرى صرفه، وما تزال الواقعة قيد التحقيقات.