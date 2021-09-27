«الدواء» تشارك في وبينار بحضور 50 شركة كورية: مصر الأكثر تميزا ونموا

شاركت هيئة الدواء المصرية، صباح اليوم، في مؤتمر افتراضي Webinar بعنوان «سوق الدواء المصري وإجراءات الحكومة المصرية في المجالات الطبية»، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، و50 شركة من كوريا الجنوبية.

وأكد ممثلو هيئة الدواء المصرية خلال اللقاء، حرص الحكومة والهيئة على تشجيع الشركات الكورية على العمل في سوق الدواء المصري، وتهيئة المناخ والإجراءات اللازمة لإنجاح مهمة عمل الشركات، والذي يأتي ضمن حوافز دعم الاستثمار، وإتاحة المجال للتنافسية، وتيسير عمل الشركات بسوق الدواء المصري.

وأطلع ممثلو هيئة الدواء، الجانب الكوري على طبيعة وقوة سوق الدواء المصري، وما تتبعه الحكومة المصرية من إجراءات حديثة حيال المستحضرات والمستلزمات الطبية، دعما للاستثمار بالسوق الدوائي المصري.

سوق الدواء المصري الأكثر تميزا والأعلى نموا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأضافوا أنّ سوق الأدوية في مصر أحد أكثر الأسواق تميزا، والأعلى نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنّ تطور المنظومة الاقتصادية والرقابية مهد الطريق أمام مصانع الدواء العالمية ومتعددة الجنسيات للاستثمار في مصر.

اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة الدواء في مصر

وأشاروا إلى اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة الدواء في مصر، يأتي في إطار حرص الهيئة على تقديم الدعم اللازم للتوسع في صناعة الدواء بمصر، وزيادة فرص الاستثمار الدوائي، وفتح آفاق تعاون جديدة مع الجانب الكوري، والدول الأخرى المتقدمة في صناعة الدواء.

شارك في الويبينار، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعدد من قيادات وزارة الصحة، ومن الهيئة، الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير وتنمية القدرات، الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، إضافة إلى 50 شركة دواء كورية من الشركات التي تتطلع للعمل بسوق الدواء المصري، وذلك تحت رعاية سفارة كوريا الجنوبية في مصر.