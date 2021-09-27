«طبيب»: مضاعفات أعراض اللقاح الصيني أقل من أعراض اللقاحات الأخرى

قال الدكتور السعيد عبدالهادي، عميد كلية طب جامعة المنصورة السابق، إن هناك العديد من الآثار الجانبية التى قد تظهر على الأشخاص، الذين حصلوا على اللقاح الصينى للوقاية من فيروس كورونا.

وتتمثل الأعراض الجانبية التى قد يتعرض لها الذين يحصلون على لقاح كورونا الصيني في الآتي:

اعراض اللقاح الصيني في مصر

- وجود ألم واحمرار مكان الحقن.

- تصلب وحكة فى موضع التطعيم.

- ارتفاع بالحرارة.

- صداع.

- إرهاق.

- غثيان.

- قىء.

اعراض اللقاح الصيني الجرعة الثانية

وأضاف السعيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الأعراض التي تكون مصاحبة عقب التطعيم باللقاح الصيني «سينوفارم» أو اللقاح الصيني المصري «سينوفاك» وهذه الأعراض أقل حدة مقارنة بالأعراض الأخرى التي تكون مصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح السعيد، أن تلك الأعراض أشد تأثيرًا على الجسم، وخاصة عند الحصول على الجرعة الأولى، وعند أخذ الجرعة الثانية تكون الأعراض المصاحبة أقل حدة وتأثيرًا في الأعراض المضاعفة وتتمثل في: «قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات».

أعراض اللقاح الصيني لكبار السن

وأشار عميد كلية الطب السابق، إلى أن تلك الأعراض المصاحبة للقاح الصيني تكون مشابه كثيرًا لنفس الأعراض التي تظهر على جميع الفئات، وأن هذه كبار السن خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة تكون أكثر حدة عليهم.

ما هي الفئات الأخرى التي يمكن أن تتلقى التطعيم؟

وأردف السعيد، أنه يمكن إعطاء اللقاح للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بكوفيد-19 من قبل، وتظهر البيانات المتاحة، في غضون 6 أشهر بعد الإصابة الطبيعية الأولية، أن تجدد العدوى المصحوبة بأعراض أمر غير شائع.

وتابع السعيد، أنه بالنظر إلى محدودية إمدادات اللقاحات، فإن الأشخاص الذين أكد تفاعل البوليمراز التسلسلي إصابتهم بفيروس كورونا، في الأشهر الستة السابقة قد يختارون بالتالي تأخير التطعيم حتى قرب نهاية هذه الفترة، وفي البيئات التي تنتشر فيها سلالات متحورة تثير مخاوف مع وجود بيانات بحدوث انسحاب مناعي، قد يكون من المستحسن التبكير بالتحصين بعد العدوى.

- ويتوقع أن تكون فعالية اللقاح متماثلة بنفس القدر لدى المرضعات والبالغين الآخرين وتوصي المنظمة باستخدام لقاح المضاد لكوفيد-19 في المرضعات كما هو الحال في سائر البالغين، كما لا تنصح بوقف الرضاعة الطبيعية بعد تلقي التطعيم.

- أما الأشخاص المصابون بفيروس المناعي البشري فهم معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالمضاعفات الوخيمة لمرض كوفيد-19، ولم يتم تضمين الأشخاص المصابين بهذا الفيروس في التجربة لكن يمكن، بالنظر إلى أن هذا لقاح غير مستنسخ، تطعيم المصابين بالفيروس المصنفين ضمن المجموعة الموصى بتطعيمها.

ما هي الفئات التي لا ينصح بإعطائها اللقاح؟

ينبغي ألا يعطى اللقاح للأفراد الذين سبق أن ظهر لديهم فرط حساسية لأي مكوّن من مكونات اللقاح.

وعلى أي شخص تزيد درجة حرارة جسمه عن 38.5 درجة مئوية أن يؤجل التطعيم حتى تزول الحمى.

ما هي الجرعة الموصى بها؟

يوصي فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتمنيع باستخدام لقاح على شكل جرعتين (0.5 مل) يتم إعطاؤهما في العضل، وتنصح المنظمة بفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية، وإذا أعطِيت الجرعة الثانية بعد أقل من 3 أسابيع من الأولى، فإنه لا حاجة إلى تكرار الجرعة، وإذا تأخر إعطاء الجرعة الثانية إلى ما بعد 4 أسابيع، فيجب إعطاؤها في أقرب فرصة ممكنة،ويوصى بأن يتلقى جميع الأفراد الملقحين جرعتين.

نسبة فعالية اللقاح الصيني؟

أظهرت تجربة موسعة أن إعطاء جرعتين، بفاصل زمني 21 يوماً، يحقق فعالية بنسبة 79٪ ضد عدوى فيروس كورونا المصحوبة بأعراض بعد الجرعة الثانية بـ14 يوماً أو أكثر وكانت فعالية اللقاح في تجنب الحاجة لدخول المستشفى 79٪.