تطعيم كورونا مصر.. الصحة: تجنب هذه الأدوية عند الحصول على اللقاح

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا عن تطعيم كورونا في مصر، وكذلك معرفة الأدوية التي يجب تجنبها عند الحصول على اللقاح، وذلك رغبة في تجنب الإصابة بفيروس كورونا عقب ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا "دلتا بلس".

وترصد «الوطن» خطوات تطعيم كورونا مصر وتجنب بعض الأدوية عند الحصول على اللقاح

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك» عن خطوات التطعيم كورونا في مصر، وذلك تسهيلًا على المواطنين في الحصول على لقاح كورونا.

خطوات تطعيم كورونا مصر

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل طلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- كتابة البيانات الأساسية وهي: اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها.

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني «اختياري».

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.

الأدوية الممنوعة مع لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان 4 أدوية يجب التوقف عنها فترة أخذ لقاح كورونا وتمثلت في:

- أدوية علاج السرطان والأمراض المناعية وزراعة الأعضاء، مثل الأدوية التي تستخدم لتقوية المناعة والعلاجات الموجهة.

- عدم تناول أي مضاد للالتهاب أو أدوية مسكنة ذات قدرة على تقليل الالتهاب قبل اللقاح «لتدخلها في طريقة عمل اللقاح».

- يجب على السيدات تجنب فحص أورام الثدي لمدة 6 أسابيع بعد اللقاح خاصة الجرعة الثانية.

- التوقف عن استخدام بعض المضادات الستيرويدية عن طريق الحقن (حقن الكورتيزون) قبل اللقاح، وتكملتها بعد التطعيم بعد استشارة الطبيب.