التضامن: 8 آلاف أسرة استفادت من زيارات برامج التوعية من الإدمان

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان.

وأوضحت الوزيرة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن برمج التوعوية للوقاية وعلاج الإدمان تأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات»، والذى يتم تنفيذها حاليا فى العديد من المناطق مثل «الأسمرات، المحروسة، روضة السيدة، حى الضواحي بمحافظة بورسعيد».

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني مناطق بشاير الخير، وخاصة الشباب والمراهقين، وأيضًا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

وأشارت إلى أن التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بمنطقة بشاير الخير، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية.

وأكدت القباج، أن عدد المستفيديدن من الزيارات المنزلية وصل إلى 8463 أسرة بمتوسط الأسرة 5 أفراد مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة ،في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

رفع وعي قاطني مناطق بشاير الخير بأخطار المخدرات

وأضافت القباج، أن الزيارات المنزلية استهدفت رفع وعي قاطني مناطق بشاير الخير وبعض المناطق المجاورة بأخطار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات «الخط الساخن 16023» على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق .

تضمنت الأنشطة برامج الوقايــة الأوليـة عن طريق التوعية من خلال الاتصال المباشر وتخصيص مقر دائم للصندوق بمنطقة بشاير الخير وتم عقد لقاءات مع القيادات الطبيعية والتنفيذية بالمنطقة لتحديد أوجه التدخلات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن البرامج التوعوية التى يتم تنفيذها فى منطقة بشاير الخير ضمن المناطق المطور، تعتمد على تدخلات وأنشطة توعوية تستند للدليل العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها من أجل توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر وكيفية العلاج من الإدمان.

700 طفل استفاد من رسائل الوعى عن أضرار المخدرات

وأوضح مساعد وزيرة التضامن، أنه يتم تنفيذ سلسلة من ورش الحكي للأطفال وأيضا تنفيذ الأنشطة الفنية والرياضية والتي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب عن أضرار التدخين ، واستفاد منها ما يقرب من (700) طفل حتى الآن، بجانب تنفيذ عدد (12) إعلانات طرق بأماكن مميزة بمنطقة بشاير الخير للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وكذلك طباعة عدد من رسائل التوعية، والمطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.

وأشار إلى أنه يتم تجهيز عيادة تابعة للخط الساخن”16023” بمنطقة «بشاير الخير» لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، وتقديم المشورة والإحالة لتلقي العلاج في المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، مع وضع وتخطيط برنامج عمل الفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادة والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض.

و أوضح أن العيادة استقبلت (437) مُتردد من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان والتي تمثلت في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج "وتم إحالة الحالات المرضية للمراكز التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن وتلقوا الخدمة مجاناً .