مطور عقاري: القطاع صامد في مصر رغم جائحة كورونا

قال محمد قنديل المطور العقاري، إن الدولة كثفت جهودها في الطفرة التي تقدمها للتنمية العمرانية، خاصة الاهتمام بالبنية التحتية في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير للأمام في ظل جائحة فيروس كورونا التي تضرب العالم، «إنجاز حقيقي يحسب للدولة المصرية وقيادتها خاصة في المدن الساحلية»،

وتابع «قنديل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن السوق العقارية المصرية شهدت تغييرات ملحوظة في الآونة الأخيرة، قائلا إن القطاع العقاري في مصر واعد طول الوقت، وأن ما تمر به من تحديات جعلها حتى الآن صامدة في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

«قنديل»: المنتجات العقارية ستحقق زيادات بنسب مختلفة

وأوضح «قنديل» أن أسعار بعض المنتجات العقارية ستحقق زيادات بنسب مختلفة، وهناك منتجات أخرى ظلت ثابتة دون أي زيادة وهو تحديات للشركات بأنواعها، مشيدا بجهود الدولةغير المسبوقة لدفع عجلة التنمية العمرانية، والتي تعي القيادة السياسية أهميتها وهو إصرار الدولة بتنفيذ مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العلمين الجديدة، والجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة.

مصر تشهد ثورة في مجال التشييد والبناء

وأكد «قنديل» أن مصر تشهد ثورة في مجال التشييد والبناء لم تشهدها من قبل، مما أدى إلى دخول عملاء ومستثمرين إلى السوق المصري، وتعتبر مصر هي الدولة الوحيدة في العالم، التي استطاعت أن تبني مليون وحدة سكنية في غضون أربعة سنوات، لافتا إلى أن هذا كان بهدف تسكين مليون أسرة مصرية.

ويشارك القطاع الخاص العقاري مع الدولة في عدد من المشروعات، كما حدث على مستوى منطقة أكتوبر، التي تضم أكثر من 20 مشروعًا إسكان اجتماعي، بأسعار معتدلة جدا، تترواح بين 250 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.