عائلة أوكرانية اعتادت زفاف أفرادها في مصر: «نعشق مرسى علم»

وقعت عائلة أوكرانية في حب مصر، فقررت الاحتفال بحفلات زواج أي فرد في العائلة في مصر، وبالتحديد في أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة مرسى علم، على شاطئ البحر الأحمر، حيث تتردد عليه العائلة بصفة سنوية لقضاء الإجازة على شواطئ مرسي علم الخلابة والجو الرائع والمياه الصافية والرمال الناعمة، بالإضافة إلى الخدمة المقدمة من العاملين بالقطاع السياحي، التي جعلتهم يشعرون بأنهم في بلدهم، حيث وصفوا الشعب المصري بالعطوف والاجتماعي، مما جعلهم يختارون أحد منتجعات مرسى علم لإقامة أي حفلات زفاف في العائلة، وذلك منذ 8 سنوات، ولم تنقطع عادتهم إلى الآن.

عائلة أوكرانية تختار مرسى علم للاحتفال بزفاف أبنائها

قررت العائلة الأوكرانية إقامة حفل زفاف لابنتهم الصغرى «أورينا» في أحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم، ولم يكن ذلك وليد الصدفة، ولكنها عادة هذه العائلة، حيث سبق وأقامت حفل زفاف الابنة الكبرى «بوهدانا»، قبل حوالي 8 سنوات، في نفس المنتجع السياحي، وتعتزم العائلة إقامة حفل زفاف أصغر ابنة في العائلة «آنا»، في نفس المنتجع، خلال الفترة القادمة.

مشاركة المصريين أفراح العائلة الأوكرانية

وقال أبو الحجاج العماري، مدير أحد المنتجعات السياحية والخبير السياحي بمرسى علم، إن المدينة شهدت مراسم الحفل الذي أقامته العائلة الأوكرانية، بمناسبة زفاف «أورينا» وعريسها «بازلو»، بحضور جميع أفراد العائلة، في مكان مفتوح على الشاطئ، بمشاركة عدد من العاملين في القطاع السياحي، الذين تفاعلوا مع حفل الزواج، وسط تقديم التهاني والتبريكات لأفراد العائلة، الذين شعروا بسعادة غامرة لمشاركتهم أفراحهم، مؤكدين أن الشعب المصري اجتماعي وعطوف جداً، وهذا ما يجعلهم يعشقون مصر، وخاصةً مدينة مرسى علم، التي يترددون عليها سنوياً.

وكشف «العماري»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العائلة الأوكرانية اعتادت إقامة حفل زفاف لأي فرد في العائلة في منتجعات مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، التي يعشقونها ويترددون عليها سنوياً، لافتا إلى أن العائلة احتفلت منذ 8 سنوات بزواج الابنة الكبرى أيضاً في مرسى علم، وقررت إقامة حفل زفاف حفيدتهم «آنا»، وهي أصغر ابنة في العائلة، أيضاً في منتجعات مرسى علم، حيث يشعرون بأنهم في بلدهم الثاني مصر.

حفل زفاف على الشاطئ لتنشيط السياحة في مرسى علم

وأشار «العماري» إلى أنه تم إعداد تورتة كبيرة، وتزيين مكان الاحتفال بالورود، فيما يشبه الكوشة، وذلك بحضور عدد من السائحين من مختلف الجنسيات، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم، لافتاً إلى أن الابنة الكبرى تعمل في مجال الإعلام في أوروبا، وذلك يمثل خير دعاية للسياحة للمدن المصرية، التي شهدت انتعاشة سياحية مؤخراً، تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الخارجية من مختلف الجنسيات الأجنبية، من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا والمجر، ومؤخراً من ألمانيا وروسيا.