عودة السياحة الألمانية تنعش شواطئ مرسى علم.. 6 رحلات أسبوعيا

عادت السياحة الألمانية مجددا إلى شواطئ مرسي علم، عقب غياب طويل استمر لمدة 18 شهرا بسبب جائحة كورونا، حيث استقبل مطار مرسى علم الدولي يوم السبت من الأسبوع الماضي، عودة أولى رحلات السياحة الألمانية، على متنها عدد من السائحين الألمان بالورود والهدايا التذكارية، ورش الطائرة بالمياه، كإجراء رسمي متبع طبقا للبروتكول الدولي.

مرسى علم تستقبل 6 رحلات طيران قادمة من ألمانيا أسبوعيا

وكشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عودة حركة الطيران الألمانية أنعشت السياحة بفنادق المدينة، حيث يتوافد الآلاف من السائحين الألمان، عبر 6 رحلات طيران أسبوعيا.

وأضاف أنه وفقا للجداول المعلنة بمطار مرسى علم، سيستقبل المطار عدد 6 رحلات طيران أسبوعيا، بمعدل رحلتين يوم السبت، كما يستقبل رحلتين يوم الثلاثاء، إضافة إلى رحلتين كل يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، ومن المتوقع زيادة عدد الرحلات السياحية اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل.

توقعات بوصول أولى الرحلات السياحة الإيطالية

وقال عثمان، إنه من المتوقع وصول أولى رحلات السياحة الإيطالية في نهاية أكتوبر المقبل، وعودة السياحة البلجيكية فى بداية شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أن الموسم الشتوي المقبل سيشهد انتعاشة سياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية، تزامنا مع عودة السياحة الروسية إلى المدن السياحية المصرية عقب توقف دام نحو 6 سنوات.

وأشار عثمان، إلى عشق السائحين الأجانب خاصة الألمان والايطاليين لشواطئ مرسي علم، التي يطلقون عليها مالديف مصر، لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية، تجعلها محط أنظار العالم، إذ تمتلك أكثر من موقع غوص عالمي، بالإضافة إلى محميات طبيعية هائلة.