بينها فرنسا وبيلاروسيا لأول مرة.. مرسى علم تستقبل 68 رحلة أوروبية

أعلنت سلطات مطار مرسى علم الدولي، في محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، استعداد المطار لاستقبال 68 رحلة طيران قادمة من دول مختلفة، خلال الأسبوع المقبل، تقل آلاف السائحين الأجانب، القادمين من مطارات 8 دول أجنبية، تشمل ألمانيا والتشيك وسويسرا وبولندا َوأوكرانيا والمجر، بالإضافة إلى فرنسا وبيلاروسيا، وذلك لأول مرة منذ جائحة كورونا، بعد توقف استمر طويلاً.

استعدادات مطار مرسى علم لاستقبال 68 رحلة طيران

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، عن أن مطار مرسى علم الدولي سوف يستقبل الأسبوع المقبل 68 رحلة طيران، بدءاً من بعد غد السبت، منها 57 رحلة طيران خارجية، من 8 دول أوروبية، بواقع 8 رحلات من ألمانيا، و18 من التشيك، و17 رحلة من بولندا، و9 رحلات من أوكرانيا، و2 من سويسرا، ورحلة من المجر، ولأول مرة رحلة من فرنسا، ورحلة من بيلاروسيا، بالإضافة إلى 11 رحلة عبر الخطوط الداخلية قادمة من مطار القاهرة الدولي.

وأضاف «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، آن مطار مرسى علم الدولي أنهى استعداداته لاستقبال رحلتين قادمتين من فرنسا وبيلاروسيا، لأول مرة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد توقف استمر طويلاً، منذ بداية أزمة جائحة كورونا.

استقبال رسمي لرحلة طيران بلاروسيا وفرنسا

وحسب مصادر ملاحية، فقد استعدت سلطات مطار مرسى علم لاستقبال رحلتي طيران قادمتين من فرنسا وبيلاروسيا بالورود والهدايا التذكارية، ورش الطائرة بالمياه، كإجراء رسمي متبع طبقاً للبرتوكولات الدولية.

توقيع الكشف الطبي على جميع السائحين

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على تخصيص فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار مرسى علم الدولي، لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، وإجراء تحاليل PCR للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة على الأقل.