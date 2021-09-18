مطار مرسى علم يستقبل 22 رحلة طيران سياحية لأول مرة من فرنسا وبيلاروسيا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم 22 رحلة طيران، قادمة من 5 مطارات أوربية، تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، ولأول مرة رحلتان طيران قادمتان من فرنسا وبيلاروسيا بعد استئناف عودة حركة رحلات الطيران بعد توقف دام طويلا منذ جائحة كورونا، وذلك وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة وقياس درجة حرارة الركاب وإجراء التحاليل الفورية والفحوصات الطبية لهم.

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 22 رحلة طيران

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أنه من المقرر أن يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم السبت، 22 رحلة طيران قادمة من دول أوربية تقل الآلاف من السائحين بواقع 4 رحلات من التشيك و11رحلة من بولندا ورحلتان من ألمانيا ولأول مرة رحلة من بيلاروسيا َوأخرى من فرنسا وذلك بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران.

استقبال أولى الرحلات من فرنسا وبيلاروسيا بالورود

وأضاف عثمان، في تصريحه «للوطن» أنه من المقرر استقبال رحلتي طيران من فرنسا وبيلاروسيا بالورود والهدايا التذكارية، ورش الطائرة بالمياه كإجراء رسمي متبع طبقا للبرتكول الدولي في المطارات الدولية.

توقيع الكشف الطبي والتحاليل على جميع الركاب

ومن جانبه، أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى تخصيص بعض الفرق الطبية من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار مرسي علم الدولي لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وإجراء المساحات الشاملة للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.