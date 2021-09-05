تورتة وورد وزي فرعوني.. استقبال حافل للسياح الألمان في فنادق مرسى علم

عادت السياحة الألمانية إلى شواطئ مرسي علم عقب غياب طويل استمر لمدة 18 شهرا، بسبب جائحة كورونا، حيث شهد مطار مرسى علم، وصول 336‪ سائحا على متن رحلتي طيران قادمة من مطارات ألمانيا بعد استئناف رحلات الطيران السياحية الألمانية إلى مطار مرسى علم، بعد سماح السلطات الألمانية باستئناف حركة الطيران إلى المدن السياحية المصرية عقب توقفها في شهر مارس الماضي منذ بدء جائحة كورونا.

استقبال وفود السياحة الألمانية بالورود

استقبلت فنادق مرسي علم عودة وفود السياحة الألمانية بالترحاب والورود، وإعداد احتفال خاص للسائحين الألمان لدى وصولهم الفنادق، حيث ارتدى العاملون بالفنادق الزي الفرعوني حاملين أعلام مصر وألمانيا، وإعداد تورتة كبيرة تحمل علم ألمانيا وسط فرحة السائحين الألمان بعودتهم إلى شواطئ مرسى علم التي يعشقونها.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة

استعدت فنادق مرسى علم لعودة السياحة الألمانية بمنع الإجازات واستدعاء جميع العاملين بالقطاع السياحي وتلقيح جميع العاملين بالجرعة الأولى والثانية بلقاح كورونا، وتعقيم وتطهير الغرف والطرقات وجميع أرجاء الفنادق واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

رحلتا طيران أسبوعياً من ألمانيا إلى مرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن شركة تيوي فلاي الألمانية، سوف تبدأ بتسيير رحلات إلى مرسى علم يوم الثلاثاء القادم، من مدينتي فرانكفورت ودوسيلدورف بواقع رحلتين أسبوعيا، موضحا أن السياحة الألمانية قبل جائحة كوورنا كانت تتصدر السياحة الوافدة إلى فنادق البحر الأحمر بنسبة تصل إلى 60%.