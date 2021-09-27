تصدير 5900 طن ملح عبر ميناء العريش وتفريغ 7220 طن رخام بغرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية فبعد إيطاليا وكرواتيا وألبانيا، جرى استقبال السفينة SAM.H القادمة من بيروت والتي ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 107.3 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 5900 طن ملح إلى رومانيا.

استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية

ومن ناحية أخرى، فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 3550 طن رخام بالميناء.

كما أوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM 1 التي ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 91 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 3670 طن رخام بالميناء.

29 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت 29 سفينة اليوم ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفته حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن أخرى.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن، ووصل الميناء سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وفي هذا الصدد أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن التفريغ علي الأرصفة.