السيسي عن إزالة التعديات: هنفذ القانون مع التجاوز لأن ده مستقبلنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل أنحاء الدولة المصرية تشهد تنمية كبيرة على غرار ما يحدث في سيناء، موجها كلامه للمسؤولين: «من فضلكم خدوا الضيوف والإعلاميين كلهم ولففوهم على كل ما يحدث في مصر، اللي بيتعمل ده هتشوفوه في الدلتا الجديدة وتوشكى والمليون ونصف فدان، والمدن الجديدة والمدارس والمستشفيات».

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر: «محتاجين نخلي بالنا من حاجتنا وأرضنا الزراعية والمنشآت الموجودة عليها، والدولة المسؤولة عن تنفيذ ده حتى نستعيد الانضباط والالتزام.. القانون موجود واللي بنتكلم فيه هو تنفيذ القانون، مش هنكون قُساة، لكن هنضطر نتعامل مع التجاوز، لأن ده مستقبلنا».