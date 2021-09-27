موعد تنسيق الثانوية الأزهرية للمرحلة الثانية 2021.. «الشربيني» يوضح

يبحث الكثيرون عن موعد تنسيق الثانوية الأزهر للمرحلة الثانية 2021 وأعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر، موعد تنسيق الثانوية الأزهر للمرحلة الثانية 2021.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أنه بعد التواصل مع بوابة الحكومة الإلكترونية تقرر بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر، أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بداية من غد الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر حتى الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.

المرحلة الثانية لتنسيق القبول جامعة الأزهر

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، موعد تنسيق الثانوية الأزهر للمرحلة الثانية 2021، متابعًا أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول تستقبل الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى لجامعة الأزهر، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن تسجيل الرغبات متاح عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

الكشف الطبي

وفي سياق آخر عن تنسيق الثانوية الأزهرية للمرحلة الثانية 2021، أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، بدء إجراءات الكشف الطبي على الطلاب والطالبات، المتقدمين للالتحاق بكليات التربية الرياضية «بنين وبنات».

وأشار نائبة رئيس الجامعة، إلى أن الطلاب والطالبات الذين سجلوا بياناتهم لاختبارات القدرات، ستصلهم رسالة خاصة على «جروب الكلية» بتطبيق «واتساب»، بموعد الكشف الطبي.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن على الطالب الذي تصله رسالة لتوقيع الكشف الطبي عليه؛ التوجه إلى الإدارة الطبية بالجامعة بمدينة نصر.

وبالنسبة للطالبات، أكد أن عليهن التوجه بعد استلام الرسالة عبر جروب «واتساب» إلى الإدارة الطبية لفرع البنات بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

تنسيق الطلاب الوافدين

كما أعلن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي بجامعة الأزهر الشريف للعام 2021-2022، وذلـك فـي الفتـرة مـن 2021/9/15 وحتى يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر المقبل، للكليات العملية والنظرية، وحتى الفترة 2021/11/1 للكليات الدينية.

وأوضح مكتب التنسيق إنه سوف يظهر للطالب «كود الدفع» وعليه أن يحتفظ به، ثم يقوم بالدفع باستخدام (فوري) والدخول مرة أخرى بعد عملية الدفع على الرابط التـالي من هنـــا، وذلك لاستكمال ملء الرغبات للكلية التي تريد الالتحاق بها.

ثم بعد ذلك يجرى طبع النموذج المرفق وتقدم به مع كافة الأوراق المطلوبة لدى مكتب تنسيق القبول الفرعي بالإدارة العامة للطلاب الوافدين بالعباسية وعنوانه « العباسية - شارع أحمد سعيد – مدينة البعوث الاسلامية - أمام نادي اتحاد الشرطة الرياضي- بجوار جوازات البعوث».