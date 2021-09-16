جامعة الأزهر تفتح باب إعادة قيد مستنفدي الرسوب لمدة أسبوعين

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لطلاب وطالبات إعادة القيد ومستنفدي مرات الرسوب بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى طلاب وطالبات السنوات السابقة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم العام الماضي، وذلك لمدة أسبوعين.

فتح باب إعادة قيد بالأزهر

وأضاف الشربيني، بحسب بيان، أنَّ فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لطلاب وطالبات إعادة القيد ومستنفدي مرات الرسوب بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، يأتي في إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نحو التحول الرقمي تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية.

وأوضحت جامعة الأزهر، أنَّه يمكن التسجيل من خلال هذا الرابط.

تنسيق الوافدين

وقد بدأ أمس الأربعاء فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي بجامعة الأزهر الشريف للعام 2021-2022، ومن المقرر أن يستمر التنسيق حتـى يـوم الجمعـة الموافق 15 أكتوبر المقبل، للكليات العملية والنظرية، وحتى الفترة 2021/11/1 للكليات الدينية، وذلك حسبما أعلن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر.

وأتاحت جامعة الأزهر، التسجيل الإليكتروني بخصوص تنسيق جامعة الأزهر للوافدين من خلال رابط تسجيل، وذكر مكتب التنسيق أنَّه سوف يظهر للطالب «كود الدفع» وعليه أن يحتفظ به، ثم يدفع باستخدام (فوري) مع الدخول مرة أخرى بعد عملية الـدفع علـي الـرابط التـالي من هنـــا، وذلك لاستكمال ملء الرغبات للكلية التي تريد الالتحاق بها، ثم بعد ذلك يجرى طبع النموذج المرفق وتقدم به مع كافة الأوراق المطلوبة لدى مكتب تنسيق القبول الفرعي بالإدارة العامة للطلاب الوافدين بالعباسية وعنوانه «العباسية - شارع أحمد سعيد – مدينة البعوث الاسلامية - أمام نادي اتحاد الشرطة الرياضي- بجوار جوازات البعوث».