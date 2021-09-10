بعد غلق باب التسجيل في تنسيق المدن الجامعية لجامعة الأزهر الشريف، لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، والذي استمر من 29 أغسطس الماضي، وحتى 2 سبتمبر الجاري، يبحث الكثير من الطلاب عن تفاصيل مصروفات المدينة الجامعية في جامعة الأزهر للعام الدراسي 2021 - 2022 وشروط الالتحاق، وفي التقرير التالي تتناول «الوطن» تفاصيل هذه المصاريف.

مصروفات المدينة الجامعية في جامعة الازهر للعام الدراسي 2021 - 2022 وشروط الالتحاق

وكشف مصدر مسئول في جامعة الأزهر تفاصيل مصروفات المدينة الجامعية في جامعة الأزهر للعام الدراسي 2021 - 2022 وشروط الإلتحاق، موضحًا أنَّ هناك نوعين من السكن في المدينة الجامعية لجامعة الأزهر، الأول سكن اقتصادي مميز للطالب يدفع 700 جنيه رسوم سنوية، إضافة الى 300 جنيه شهريًا، موضحًا أنَّ هذا النوع به عدة مميزات منها على سبيل المثال توافر خدمة «الواي فاي».

المدن الجامعية لجامعة الأزهر

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ مصروفات المدينة الجامعية في جامعة الأزهر للعام الدراسي 2021 - 2022 وشروط الالتحاق تشمل أيضًا نوعًا آخرًا من السكن وهو السكن العادي بواقع 700 جنيه في العام الدراسي لكن دون دفع 300 جنيه شهريا كما في السكن الاقتصادي المميز، وأنه يحق للطالب أن يختار نوع السكن الذي يناسبه، والمدينة الجامعية بدورها تحدد عدد الطلاب الذين تحتاجهم من فئتي السكن سواء المميز أو العادي.

جامعة الأزهر

وكانت جامعة الأزهر قد أعلنت إعفاء الطلاب من سداد رسوم تأمين السكن الاقتصادي البالغ ألف جنيه، تخفيفًا عن كاهل الأسرة المصرية والطلاب، وذلك على خلفية اجتماع برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حيث ترأس اجتماع المجلس الأعلى للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للمدن الجامعية، لمناقشة استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022.

وبخلاف موضوع مصروفات المدينة الجامعية في جامعة الازهر للعام الدراسي 2021 - 2022 وشروط الالتحاق، فقد قرر المجلس الأعلى للمدن الجامعية التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، مع بداية العام الدراسي الجديد من خلال تطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا، الذي سيبدأ السبت المقبل.

استمارة تسكين

كما حذر المركز الإعلامي بجامعة الأزهر من أنَّه تمّ رصد أحد مواقع التواصل الاجتماعي ينشر استمارة تسكين المدينة الجامعية فارغة، ويطلب من الطلاب ملأها وتسليمها بالمدينة، وأكد المركز أن جميع الإجراءات تتم إلكترونيًّا دون تدخل بشرى، مشيرًا إلى أنَ ما هو منشور ليس له أساس من الصحة، وقد يُوقِع الطلاب ضحايا لعملية نصب، وعلى المتقدمين للمدينة استكمال جميع إجراءاتهم إلكترونيًّا من خلال الموقع الإلكتروني الذي سبق نشره على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بجامعة الأزهر.وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنَّ الجامعة اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك؛ حفاظًا على طلابها من الوقوع ضحايا لعمليات نصب.

شروط الالتحاق

كما أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنَّ شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية لجامعة الأزهر تشمل التسجيلَ إلكترونيٌّ من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن التسجيل أتيح لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير: ممتاز، أو: جيد جدًّا.

وشدد المركز الإعلامي بجامعة الأزهر على أنَّ الحصول على اللقاح شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية، وليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني.