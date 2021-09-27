ضبط صاحب صيدلية يتاجر في العقاقير المخدرة دون «روشتات» طبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك صيدلية، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للشباب والنشء الصغار دون تذكرة طبية بمبالغ مالية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث والإتجار في المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركياً.

أقراص مخدرة تؤثر على الحالة العصبية

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه، تمكنت قوات الشرطة من ضبطه أثناء تواجده بالصيدلية المشار إليها، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط «كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومنشطة ومهربة جمركياً وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور – مبلغ مالى – هاتف محمول».

المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين من الشباب والنشء الصغار بدون تذكرة طبية لصرفها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.