اللقاحات المعتمدة في الإمارات.. حاصلة على موافقة «الدواء الأمريكية»

وافقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، على عدد من اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا، حيث أعلنت الوزارة عن 5 أنواع من اللقاحات التي تم اعتمادها في الإمارات، وفيما يلي تفاصيل لتلك اللقاحات الخمسة، التي تم اعتمادها في البلاد بعد الانتهاء من التجارب السريرية والتقييمات وكذلك بعد الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

اللقاحات المعتمدة في الإمارات

والخمسة لقاحات المعتمدة في دولة الإمارات العربية، هي:

أولاً- لقاح موديرنا:

تمت الموافقة على اعتماد ذلك اللقاح، ضمن اللقاحات المعتمدة في الإمارات بتاريخ 4 يوليو 2021، وتبلغ فعاليته حوالي 94% في الوقاية من العدوى المصاحبة للأعراض الشديدة، واللقاح مكون من جرعتين تفصل بينهما 4 أسابيع.

ونوع اللقاح هو «إم آر إن إيه»، وفيما يتعلق بالآثار الجانبية، فإنه في الغالب يشعر متلقي الجرعة بقشعريرة وصداع وألم وإرهاق واحمرار وتورم في موقع الحقن، إلا أنّ جميع الأعراض تزول بشكل عام في غضون يوم أو يومين من الحصول على اللقاح.

ثانيًا- لقاح «فايزر- بيونتك»:

وتمت الموافقة على استخدام اللقاح في الإمارات واعتماده بتاريخ 22 ديسمبر 2020، وفعاليته 95% ويساهم في الوقاية من العدوى المصحوبة بأعراض، وهو مكون من جرعتين تفصل بينهما 3 أسابيع.

وبالنسبة للآثار الجانبية الشائعة للقاح، فإنها تكون مماثلة للأعراض الجانبية المصاحبة لتلقي لقاح «موديرنا».

ثالثًا- لقاح أكسفورد أسترازينيكا:

وتمت الموافقة على استخدامه في الإمارات في يناير 2021، وفعاليته 85%، وعدد جرعاته اثنين فقط، ولابد أن يفصل بينهما من شهر إلى 12 أسبوعا، وآثاره الجانبية تتمثل في ألم وارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم واحمرار وحكة وتورم أو كدمات في موقع الحقن.

رابعًا- لقاح «سبوتنك في»:

وتمت الموافقة على استخدامه في دولة الإمارات في 21 يناير 2021، وفعاليته حوالي 91.4%، وهو عبارة عن جرعتين تفصل بينهما من 21 يومًا حتى ثلاثة أشهر.

خامسًا- لقاح «سينوفارم»:

وتم اعتماده في دولة الإمارات العربية المتحدة في 9 ديسمبر 2020، ويبلغ معدل فعاليته نحو 86%، وهو مكون من جرعتين يفصل بينهما مدّة تتراوح من 21 إلى 28 يومًا.