كل ما تريد معرفته عن لقاح أسترازينيكا.. الأعراض الجانبية والفاعلية

يبحث الكثير من المواطنين عن كل ما يتعلق بلقاح أسترازينيكا، عقب استلام وزارة الصحة والسكان عن استلام مليون ونصف جرعة من لقاح أسترازينيكا مقدمة هدية من دولة ألمانيا للحكومة المصرية، ومن اهتمامنا بالقارئ نقدم لكم كل ما تريد معرفته عن لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية والفاعلية للقاح، يمكنك معرفتها من خلال السطور التالية.

وترصد «الوطن» المعلومات عن لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية والفاعلية

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة في مجال الصحة، التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للمواطنين، نرصد في سطور كل ما تريد معرفته عن لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية والفاعلية، وذلك لتوصيل المعلومات الكافية للمواطنين عن لقاحات كورونا وتجنب الشائعات التي تروج عن الأعراض الجانبية غير صحيحة وتؤدي لامتناع المواطنين عن تلقي اللقاح.

وكل ما تريد معرفته عن لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية والفاعلية

أعلنت منظمة الصحة العالمية كافة التفاصيل عن لقاح أسترازينيكا من خلال موقعها الرسمي لتشجيع كافة البشر على سكان الارض لأخد اللقاح وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

ما هو لقاح أسترازينيكا

في مارس 2021 وافقت منظمة الصحة العالمية علي إدراج نسختين من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لكوفيد-19 في قائمة اللقاحات المأذون باستخدامها في حالات الطوارئ، وأدخل تحديث آخر في 19أبريل 2021، لإدراج البيان الأخير الصادر عن اللجنة الاستشارية العالمية للمنظمة المعنية بمأمونية اللقاحات.

ما هي الفئات الأخرى التي يمكن أن تتلقّى التطعيم؟

- يوصى بتطعيم الأشخاص المصابين أمراض مزمنة التي تبين أنها تزيد من خطر الإصابة بالمرض الوخيم الناجم عن كوفيد-19، بما فيها السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنفسية والسكري.

- على الرغم من أنه يلزم إجراء المزيد من الدراسات على الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري «الأيدز» أو بأمراض المناعة الذاتية أو الأشخاص المنقوصي المناعة، فإن أفراد هذه الفئة المنتمين إلى إحدى المجموعات الموصي بتطعيمها يمكنهم تلقي التطعيم بعد تزويدهم بالمعلومات والمشورة اللازمة.

- يمكن عرض التطعيم على الأشخاص الذين سبقت إصابتهم بكوفيد-19، ولكن قد يرغب هؤلاء في تأجيل التطعيم ضد كوفيد-19 لمدة تصل إلى ستة أشهر عقب إصابتهم بعدوى فيروس كورونا من أجل فسح المجال أمام الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى التطعيم لتلقيه.

- كما يمكن عرض التطعيم على المرضعات إذا كنّ ينتمين إلى مجموعة تحظى بأولوية التطعيم، ولا توصي المنظمة بوقف الرضاعة الطبيعية بعد التطعيم.

فعالية لقاح أسترازينيكا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن لقاح «أسترازينيكا» أثبت فعالية بنسبة 79% في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، و100% في الوقاية من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة.

ما هي الجرعة الموصى بها؟

يوصى بإعطاء جرعتين من اللقاح في العضل (0,5 ملغ لكل منهما) بفاصل تتراوح مدته من 4 إلى 12 أسبوعا بين الجرعتين.

الأثار الجانبية للقاح كورونا أسترازينيكا

الأعراض الأكثر شيوعا:

-ألم أو وجع في موضع الحقن .

- الصداع.

- التعب آلام العضلات أو المفاصل.

- الحمى.

- القشعريرة.

- الغثيان.