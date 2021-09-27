مسلسل «المنظمة» التركي.. أحداث صادمة في الحلقة الأولى

عُرضت، مساء أمس، الحلقة الأولى من المسلسل التركي «المنظمة»، ضمن الجزء الثاني، والتي تفاعل معها عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، كما صُدم عدد كبير من متابعي المسلسل بسبب فقدان «سردار» لذاكرته، وعدم تذكره لفريقه.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، مواعيد عرض المسلسل التركي «المنظمة».

مواعيد عرض مسلسل «المنظمة»

يُعرض مسلسل «المنظمة»، على شاشة «تي أر تي 1»، الأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساء، والعمل من إخراج ياغيز الب اكايدين، وإنتاج شركة تايمز آند بي، ويشارك فيه العديد من نجوم تركيا مثل تشاغلار أرطغرل، وإيزغي أيوب أوغلو، وإزجي شينلار، ونهاد التنكايا، ومحمد أوستا، وآزرا بوليك، وأوغور أحمد ساي، وآتيلاي أولويشيك، وعدد آخر من الفنانين.

الحلقة الأولى

أحدثت الحلقة الأولى صدمة لمتابعي المسلسل جاءت الحلقة الأولى تحمل صدمة لجمهور المسلسل، خاصة بعدما فقد «سردار» ذاكرته، وغياب شخصية «الريس ماتا»، وتفاعل عدد كبير من الجمهور متأثرين بغياب هذه الشخصية، كما وجهوا العديد من التساؤلات عن هل سيتمكن «سردار»، من تذكر الفريق أم لا.

متابعو المسلسل ينتظرون عرض الحلقة الثانية

يذكر أن مسلسل «المنظمة»، الجزء الثاني جاء عقب النجاح الكاسح الذي حققه الجزء الأول من المسلسل، كما ينتظر عشاق الدراما التركية عرض الحلقة الثانية من المسلسل بكل شغف، وإثارة، متابعين للأحداث.

قصة مسلسل «المنظمة»

ويسلط المسلسل الضوء على الاستخبارات الوطنية التركية، خاصة أنه يتحدث عن المهام العديدة التي تقع على عاتقها، هذا بجانب العديد من القصص الأخرى الرائعة.