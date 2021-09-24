موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة لشريف منير ولقاء الخميسي

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة للفنان شريف منير ولقاء الخميسي، الذي يعرض حالياً على قناة «أون»، ويناقش قضايا اجتماعية هامة من خلال الحياة الزوجية، كما يتطرق لكيفية التعامل مع الأولاد، وكذلك أفكار مشروعات يتم البحث عنها باستمرار.

موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة

ويأتي موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة، يوميًا عبر قناة «أون»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يُعاد الساعة الثانية صباحًا، وكذلك الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

ردود فعل حول مسلسل إجازة مفتوحة

وتصدر اسم العمل محرك البحث «جوجل»، بالتزامن مع انطلاق عرضه، ونال المسلسل إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور، وتوالت التعليقات على الفنان شريف منير عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وجاء من بين التعليقات، «بتفرج على المسلسل وسعيدة جدا بالفكرة والحوار، وأخيرا مسلسل هادف بيتكلم عن دور الأب في البيت وبيغير المفاهيم اللي محشورة في دماغ الناس، الدور لايق عليك ومبهج جدا، ألف مبروك دا غير إني سعيدة جدا بحبك للمطبخ في المسلسل».

ووجاء في تعليق آخر، «المسلسل جميل وممتع جدا.. شكرا لكل أسرة المسلسل»، و«شابووو شريف منير المسلسل حلو جدا»، و«مسلسل تحفة وحضرتك دمك سكر، وطريقتك وأسلوبك لمعالجة الأمور لطيفة ومفيدة»، بينما علق آخر قائلا: «بساطة وخفة دم وحضور وذكاء فني ونقلات في التعبيرات من مشهد عادي لمشهد غير عادي أستاذ شريف».

أبطال مسلسل إجازة مفتوحة

مسلسل إجازة مفتوحة، من بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.