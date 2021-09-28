رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 28-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:12 ص | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء شخصية ازدواجية، فيمكن أن تراه منفتحًا واجتماعيًا ومرحًا، ويمكن أن تراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا في الوقت ذاته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في برجك ما يجعلك لامعا ويعرف الناس قدرك، ويفتتنون بسحرك.

حظك اليوم برج الجوازء عاطفيًا

تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل جيدا مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 27-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 26-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 25-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 24-9-2021 مهنيا وعاطفيا