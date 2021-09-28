حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 28-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء شخصية ازدواجية، فيمكن أن تراه منفتحًا واجتماعيًا ومرحًا، ويمكن أن تراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا في الوقت ذاته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في برجك ما يجعلك لامعا ويعرف الناس قدرك، ويفتتنون بسحرك.

حظك اليوم برج الجوازء عاطفيًا

تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل جيدا مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.