حظك اليوم الاثنين 27-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تنال توقعات حظك اليوم وخبراء علم الأبراج والفلك، اهتمام قطاع كبير من الأشخاص، فيحرص البعض على مطالعة توقعات أبراج الفلك للبرج الخاص بهم بصورة يومية، وتقدم «الوطن» في ذلك الإطار استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 27-9-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إبراز مواهبك وقول رأيك بلباقة وتبدو مقنعا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 27-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يدعمك وتجد أن الأهل والأقارب والأحباب هم الملاذ الأمثل بالنسبة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 27-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال مما يجعل الأمور المهنية والمالية هي شاغلك الأول وعليك أن تدرس جيدا كل خطوة إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الثور 27-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وتنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وأقوالك، وعليك أن تدرس المعطيات بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-9-2021 على الصعيد المهني

الشمس والمريخ داعمان ويمدانك بالثقة والشجاعة وبروح المبادرة.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالقدرة على العطاء والتألّق وتعبّر عن مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 27-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك ونظم جهودك وابتعد عن الأضواء.

حظك اليوم برج السرطان 27-9-2021 على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك بعدم إعطاء الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص وعليك أن تلزم الكتمان ولا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 27-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يجعل اليوم مناسبا للحصول بسهولة على دعم البعض، وقد تقضي أوقاتا رائعة مع أشخاص مخلصين.

حظك اليوم برج الأسد 27-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تبدو ساحرا وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 27-9-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتنظيم أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم برج العذراء 27-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت استفزازا أو معارضة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 27-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص، وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

حظك اليوم برج الميزان 27-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك كل الثقة والسعادة.. ترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 27-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك على حل المشاكل بموضوعية.. تخطط جيدا للمستقبل وتقوم بتنمية مكاسب.

حظك اليوم برج العقرب 27-9-2021 على الصعيد العاطفي

يمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن حولك، وقد تكتشف أمورا خافية تنفعك في المستقبل.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 27-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك وقراراتك واحمِ حقوقك، ولا تعطِ وعودا لا يمكنك الالتزام بها.

حظك اليوم برج القوس 27-9-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تذكّر اليوم أن أفضل حل هو التفاهم بهدوء مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 27-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بمزيد من التركيز والحيوية والطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم برج الجدي 27-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تؤثر في الآخرين وتشعر بالرضا لتحقيق ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 27-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يمنحك طاقة بدنية وسلاما نفسيا وتبدو في حالة مزاجية تساعدك على الانتاج.

حظك اليوم برج الدلو 27-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يعدك بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم برج الحوت 27-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الروح التشاؤمية والأفكار السوداء تجتاحك، واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الحوت 27-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.