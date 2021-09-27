بدرخان: أكتب أفلامي بنفسي.. وسعيد بتكريمي من «الإسكندرية السينمائي»

عبر المخرج علي بدرخان عن سعادته البالغة بتكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته السابعة والثلاثين التي تختتم فعالياتها، الخميس المقبل، داخل أحد الفنادق الكبري بالإسكندرية.

شقاوتي وقت الدراسة كونت خبراتي

وأوضح علي بدرخان في ندوة تكريمه التي أدارتها الناقدة ميرفت عمر، اليوم الاثنين، داخل أحد فنادق الإسكندرية، إن سبب اتجاهه للإخراج يكمن في إحساسه بقدرته علي توصيل المعلومة، وهي السمة الأولي لأي مخرج، بحسب قوله، مضيفا: «تراكمت خبرات لدي في التعامل مع الشباب نتيجة لشقاوتي وقت الدراسة الجامعية، ومن هنا تولد حماسي نحو اقتحام هذا المجال».

أغلب الأفلام حاليا مأخوذة من أعمال أجنبية

وقال أنه لا يخرج أفلاما يكتبها مؤلفين، وإنما هو يحب كتابة أفلامه، ولديه سيناريوهات عديدة في منزله، ولكنها لم تر النور بسبب الإنتاج، مع العلم أن أغلب الأعمال السينمائية المقدمة حاليا مأخوذة من أفلام أجنبية.

وشهدت الندوة حضور كل من إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، المخرج مجدي أحمد علي، المخرج عمر عبدالعزيز، خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، مدير التصوير محسن أحمد والمنتج محمد العدل.

وحرصت إدارة المهرجان وزملاء وأصدقاء المخرج علي بدرخان علي الاحتفال بعيد ميلاده في نهاية الندوة، حيث أحضروا له تورتة كبيرة للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.