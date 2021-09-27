«التعليم» تعلن عدد المستهدف حصولهم على لقاح كورونا: نحو مليون و600 ألف

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد العاملين في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس في جميع المحافظات، المستهدف حصولهم على لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، مشيرة إلى أن عددهم يبلغ 1607705، لافتة إلى أن الدراسة ستكون نظامية مع تفعيل الحضور والغياب.

التربية والتعليم: مليون و607 آلاف مستهدف حصولهم على لقاح كورونا

وحصلت «الوطن» على عدد العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، المستهدف حصولهم على لقاح كورونا كما هو موضح بالسطور التالية:

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة القاهرة 1250662.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة المنوفية 77681.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة الشرقية 157445.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة مطروح 8313.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة الغربية 83003.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة الإسكندرية 73290.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة كفر الشيخ 59612.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة الوادي الجديد 15722.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة دمياط 35160.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة بورسعيد 16497.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة شمال سيناء 18242.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة جنوب سيناء 4898.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة الإسماعيلية 26145.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة الفيوم 47782.

125 ألف معلم مستهدف حصولهم على لقاح كورونا

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة الدقهلية 125561.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة قنا 61081.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة الأقصر 20617.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة أسيوط 74642.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة أسوان 29784.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة الجيزة 97252.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة البحر الأحمر 8191.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة بني سويف 48815.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة المنيا 100000.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة سوهاج 82982.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة السويس 12985.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة القليوبية 87022.

- إجمالي عدد العاملين بالتربية والتعليم والمستهدف حصولهم على لقاح كورونا في محافظة البحيرة 84271.