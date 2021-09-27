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«التعليم» تكشف عدد المعلمين الحاصلين على جرعة واحدة من لقاح كورونا

كتب:

أميرة فكري
02:32 م | الإثنين 27 سبتمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعداد العاملين بالتربية والتعليم (المعلمين- الإداريين) على مستوى الجمهورية بجميع مديريات التربية والتعليم، الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2021/2022، والذي ينطلق 9 أكتوبر المقبل، وينتهي الخميس 16 يونيو 2022، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

23% نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى بمحافظة القاهرة بنسبة  

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة القاهرة 34 ألف و350 أي بنسبة 23%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة المنوفية 15 ألف و871 أي بنسبة 20%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة  في محافظة الشرقية 60 ألف و939 أي بنسبة 39%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة  في محافظة مطروح 1067 أي بنسبة 13%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة  في محافظة الغربية 30 ألف و557 أي بنسبة 37%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة  في محافظة الإسكندرية 27 ألف و603 أي بنسبة 38%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة  في محافظة كفر الشيخ 21 ألف و700 أي بنسبة 36%.

6% نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى بلقاح كورونا بمطروح

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة مطروح 520 أي بنسبة 6%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة الوادي الجديد 2999 أي بنسبة 19%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة  في محافظة دمياط 13 ألف و488 أي بنسبة 38%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة بورسعيد 4777 أي بنسبة 29%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة شمال سيناء 9719 أي بنسبة 53%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة جنوب سيناء 2532 أي بنسبة 52%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة الإسماعيلية 8012 أي بنسبة 31%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة الفيوم 15 ألف 622 أي بنسبة 33%.

44% نسبة الحاصلين على جرعة واحدة بقنا

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة الدقهلية 56 ألف و798 أي بنسبة 25%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة  في محافظة قنا 26 ألف و816 أي بنسبة 44%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة الأقصر 3320 أي بنسبة 16%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة أسيوط 27 ألف و779 أي بنسبة 37 %.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة أسوان 10081 أي بنسبة 34%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة الجيزة 19 ألف و23 أي بنسبة 20%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتة واحدة في محافظة البحر الأحمر 2941 أي بنسبة 36%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة بني سويف 8909 أي بنسبة 18%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة المنيا 32 ألف و143 أي بنسبة 32%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة سوهاج 21 ألف و075 أي بنسبة 25%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة السويس 5498 أي بنسبة 42%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة القليوبية 23 ألف و914 أي بنسبة 27%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة في محافظة البحيرة 4813 أي بنسبة 29%.

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