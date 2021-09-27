تخصيص خانة «طالب جامعي» على موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إضافة خانة «طالب جامعي» على موقع تطعيمات وزارة الصحة، وذلك في ضوء تسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن ذلك القرار صُدر بالاتفاق بين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

الطلاب يتلقون اللقاح بعد 72 ساعة من التسجيل

وقال «الخشت»، إن الطالب الذي سيختار خانة «طالب جامعي» عند التسجيل للحصول على اللقاح، ستصله رسالة خلال 72 ساعة للتوجه لأقرب مركز من محل سكنه، مضيفًا أنه سيتم مركزيًا إضافة هذه الأعداد إلى الأعداد التي يتم تطعيمها بالجامعات، في التقرير الذي يُرفع يوميا لوزير التعليم العالي والقيادة السياسية.

ووجه عمداء الكليات بنشر وتعميم هذه القواعد على صفحات الكليات الرسمية، وحث الطلاب على سرعة التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

استعدادات جامعة القاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد

في سياق متصل، ناقش الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مع نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات ومدير مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية وأمين عام للجامعة، الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 المقرر له يوم السبت 9 أكتوبر المقبل، حيث تستقبل الجامعة نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها.

واستعرض «الخشت» خلال الاجتماع، كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، التي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات ومنظومة الكاميرات.