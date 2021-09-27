التربية والتعليم: 827 ألف من العاملين بالوزارة حصلوا على لقاح كورونا.. (مستند)

حصلت «الوطن» على التقرير المفصل الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة التطعيمات للقاح فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم والمعلمين على مستوى الجمهورية بجميع مديريات التربية والتعليم، والأعداد والنسب المئوية لـ «متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولى، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلق أي جرعة» استعداداً للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

نصف العاملين بالتعليم يحصلون على لقاح كورونا

وأوضح تقرير متابعة تطعيمات لقاح كورونا، أنّ عدد العاملين بها يبلغ مليون و602 ألف، ونسبة الحاصلين على الجرعتين من العاملين بجميع المحافظات وصل إلى 286 ألفا و66 عاملاً بنسبة 18%، وعدد الحاصلين على جرعة واحدة 541 ألفا و24 عاملاً بنسبة 34%، وعدد العاملين الذين سجلوا ولم يحصلوا على اللقاح حتى الآن 811 ألفا و445 عاملاً بنسبة 50%.

%3 من العاملين بالتعليم لم يسجلوا للحصول على اللقاح

وكشف التقرير، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لمتابعة تطعيمات لقاح كورونا للعاملين ، بأن هناك 25 ألف و104 عاملاً أي بنسبة 3% من إجمالي عدد العاملين لم يسجلوا للحصول على اللقاح.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم منع دخول المعلمين والإداريين والعمال الذين رفضوا التسجيل على موقع وزارة الصحة، والحصول على لقاح كورونا المدارس (الحكومية - الخاصة - الدولية) المنشآت التعليمية، وإنّه سيتطلب من الذين لم يحصلوا على اللقاح، عمل مسحة كل 3 أيام على حسابهم الشخصي، للسماح لهم بالدخول للمدرسة أو المنشآت التعليمية.

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مشددة للمديريات التعليمية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمدارس وجميع المنشآت التعليمية، كتعقيم وتطهير جميع المدارس وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، والتأكد من وجود غرفة عزل بكل منشآه تعليمية «ديوان إدارة – مدرسة»، ووجود رشاش تعقيم وكاشف حراري ومواد تطهير وتعقيم بكل منشأة تعليمية.