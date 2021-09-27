محافظ الإسكندرية: تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ بـ969 مليون جنيه

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، أن المحافظة تولي ملف حماية الشواطئ اهتماماً كبيراً، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ، لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، التي تهدف إلى حماية سواحل المحافظة من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، لافتاً إلى أن المحافظة تبذل جهداً كبيراً في سبيل تطوير شواطئ المحافظة، واستغلالها الاستغلال الأمثل اقتصادياً وسياحياً، بالإضافة إلى حماية الأفراد والمنشآت والاستثمارات من مخاطر التغيرات المناخية.

محافظ الاسكندرية: حماية الشواطئ بتكلفة 969 مليون جنيه

وأوضح «الشريف» أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية، والتي تبلغ اجمالي تكلفتها 969 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من مشروع سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية منطقة الكورنيش، أمام فندق المحروسة والذي تبلغ تكلفتها 335 مليون جنيه.

«الشريف»: الانتهاء من مشروعين أمام فندق المحروسة وخليج أبي قير

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تم الانتهاء من مشروع حماية منطقة السقالات، في خليج أبي قير لحماية المنطقة من النحر، خاصةً خلال مواسم النوات التي تضرب المحافظة أثناء فصل الشتاء، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 67 مليون جنيه.

ومن جانبها، أشارت المهندسة عزة عبد الحميد، مدير إدارة حماية الشواطئ بالإسكندرية، إلى أنه من المتوقع أن يتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، الانتهاء من مشروع تدعيم وحماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، بطول 500 متر، أمام مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل، والذي تبلغ تكلفته 100 مليون جنيه، كما سيتم الانتهاء من مشروع حماية قلعة قايتباي في شهر ديسمبر القادم، وتبلغ نسبة تنفيذ المشروع 96%، وبتكلفة إجمالية بلغت 267 مليون جنيه.