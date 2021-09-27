علوم الإسكندرية تطلق مبادرة قصة نجاح لدعم وتشجيع طلابها

أطلقت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، اليوم، مبادرة تحت عنوان «قصة نجاح»، لسماع وسرد قصص نجاح خريجي الكلية على الطلاب الجدد، سعيا لبث روح الطموح والنجاح في نفوس الطلاب المقيدين بالكلية، خاصة وأن الكلية تخرج فيها العشرات من العلماء والباحثين البارزين على رأسهم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل.

«قصة نجاح» فرصة للتعرف على كفاح الخريجين

وقالت كلية العلوم، في بيان، إن المبادرة تشمل الطلاب والخريجين، حيث دعت الخريجين للمشاركة بقصص نجاحهم داخل الكلية وخارجها بعد الالتحاق بسوق العمل، وذلك في مختلف المجالات الخاصة بالكلية، وتأتي المبادرة في إطار سلسلة فعاليات أطلقتها الكلية من أجل تنمية مهارات الطلاب وبث روح المذاكرة والنجاح قبل بدء الدراسة.

وأوضحت الدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم، أن الكلية تسعي إلى تنمية مهارات الطلاب ومساعدتهم على النجاح والتفوق والتعلم من قصص النجاح، خاصة وأن أبناء الكلية بارزين في جميع المجالات بالمجتمع، مشيرة إلى قصص كافح أصحابها واستطاعوا تحقيق النجاح بسبب المثابرة والسعي والاستمرار وصولا إلى تحقيق أهدافهم.

تطعيم طلاب الكلية بلقاح كورونا

وأكدت أن الكلية مستمرة في تطعيم لقاح كورونا للطلاب القدامى والجدد، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة حيال تطعيم الطلاب قبل العام الدراسي الجديد، كأحد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».