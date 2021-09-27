موعد اختبارات المدرسة الفنية لشركة مياه الشرب في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن تحديد موعد اختبارات المتقدمين للمدرسة الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الإسكندرية 2021، وذلك يوم 29 سبتمبر الجاري، ولكن بشرط أن يكون الاختبار للطلاب الذين أدوا الامتحان التحريري فقط يوم 25 سبتمبر الماضي، وليس الطلاب الذين تقدموا بأوراقهم حديثاً، حيث جرى تحديد يوم اختبار مياه الشرب للطلاب قبل بداية العام الدراسي 2021 - 2022، من أجل تسكين المدرسة وقبول الدفعة الجديدة في المدرسة الفنية الثانوية لمياه الشرب في الإسكندرية.

اختبارات مدرسة مياه الشرب في الإسكندرية

وقالت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، إنه جرى إعلان جميع الطلاب الذين حضروا وأدوا الاختبار التحريري بمحطة المنشية 2 يوم 25/9/2021 للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وضرورة الحضور بنفس العنوان «محطة المنشية 2 – أبيس - الطريق الدائري» يوم الأربعاء المقبل 29/9/2021 في تمام الساعة التاسعة صباحاً وذلك لأداء اختبار القدرات.

اختبار قدرات المدرسة الفنية لمياه الشرب في الإسكندرية

وأكدت الشركة في بيانها، أن موعد الحضور لاختبار المدرسة الفنية لمياه الشرب في الإسكندرية، يوم الأربعاء الساعة 9 صباحا على أن يجرى الالتزام بالتعليمات التالية:

- الالتزام بتعليمات الأمن.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد من أجل التباعد الاجتماعي والمسافة وارتداء الكمامة الطبية.

- الالتزام بالمواعيد المحددة.

المدرسة الفنية لمياه الشرب في الإسكندرية 2021

وجاءت شروط التقديم للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021 عن 18 عاما.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة، والأولوية للمجموع الأعلى حسب تنسيق كل محافظة.

ـ أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

- التقديم متاح لمحافظات «الإسكندرية – والبحيرة - ومطروح – وكفر الشيخ - والغربية».