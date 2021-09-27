إزالة 37 مخالفة بناء وزراعة على أملاك الدولة بالمنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة، وتطبيق احكام القانون على المخالفين.

محافظ المنيا: الموجة الـ18 تنفيذاً لتكليفات الرئيس بعدم التهاون في حق الدولة

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

استمرار جهود الوحدات المحلية لإزالة كافة أشكال التعديات

وأوضح المحافظ أن جهود مراكز ومدن المحافظة لتنفيذ الموجة 18، أسفرت أمس الأحد، عن إزالة 37 حالة تعديات، منها 33 حالة بناء على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 1833 متراً مربعاً، و4 حالات تعديات بالزراعة على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 3 قراريط و5 أسهم، مشيراً إلى استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة.

إزالة مخالفة تعديات بالزراعة على مساحة 40 فداناً من أملاك الدولة

وأعلنت محافظة المنيا، في وقت سابق أمس الأحد، عن إزالة 102 حالة تعديات، منها 101 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 2292 متراً مربعاً، وحالة مخالفة بالزراعة على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 40 فداناً، وأكدت المحافظة على استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، في مختلف مراكز المحافظة.