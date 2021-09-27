مصرع طفل سقط من الطابق الثالث بمنزله في البحيرة

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله بعزبة «الصاوي»، التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى الدلنجات العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله في عزبة «الصاوي»، التابعة لذات المركز، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية الطفل

بالفحص تبين وفاة «آدم رامي محمد حسب الله»، 3 سنوات، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الدلنجات، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات في الحادث.

مصرع وإصابة 6 في حادث

وشهد مركز ابو المطامير بمحافظة البحيرة، في وقت سابق ظهر اليوم، حادث تصادم بين مركبة «توكتوك» وسيارة نصف نقل، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وإجراء الإسعافات الأولية للمصابين.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع حادث تصادم بين «توكتوك» وسيارة نصف نقل، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، جرى نقلهم للمستشفى لعمل الإسعافات اللازمة وتلقي العلاج.

أسماء المتوفي والمصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «هناء إبراهيم عامر»، 37 سنة، و«سلامة إبراهيم عامر»، 37 سنة، و«نورهان سلامة عامر»، 9 سنوات، و«صالحة عبد القادر السنوسي»، 50 سنة، و«مسعود عادل مسعود»، 37 سنة، فيما لقيت «سمية عبد الستار»، 40 سنة، مصرعها متأثرةً بإصابتها في الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات في الحادث، واستكمال الإجراءات القانونية.