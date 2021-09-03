إصابة 6 في حادث تصادم خلال «زفة فرح» في البحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي، أثناء زفة عروس على الطريق الزراعي مصر الإسكندرية، أمام قرية «القصر المصري» بنطاق مركز «أبوحمص» في محافظة البحيرة.

تصادم 3 سيارات ملاكي بزفة عريس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة «أبوحمص»، يفيد تصادم 3 سيارات ملاكي أمام قرية «القصر المصري»، التابعة للمركز ذاته، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

والمصابون هم كل من مني خميس أحمد 23 عامًا، محمد حمدي عبدالحميد 25 عامًا من المنوفية، تقى طارق محمود، 20 عامًا من بركة السبع، محمد طارق محمود الجزار، 25 عامًا من بركة السبع، مصطفى محمد محمود 27 عامًا من بركة السبع، وصباح إبراهيم عبد ربه، 37 عامًا من دمنهور، وجميعهم مصابون باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة والأشعة، وحُرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض لمتابعة التحقيقات.

إصابة 12 في حوادث متفرقة

وكان 12 شخصًا أصيبوا بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اليوم إثر وقوع 3 حوادث متفرقة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وجارٍ عمل الإسعافات الأولية للمصابين.