15 معلومة عن المتنيح الأنبا هدرا مطران أسوان.. أكثر من نصف قرن في «الرهبنة»

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان، رئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بعد صراع قصير مع فيروس «كورونا»، عن عمر تجاوز 81 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية، أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفًا ومطرانًا لإيبارشية أسوان.

من هو الأنبا هدرا

وتستعرض الوطن أبرز المعلومات عن الأنبا هدرا:

1- اسمه الحقيقي عادل صادق عوض الله.

2- من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية يوم 13 يوليو 1940.

3- حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة الإسكندرية عام 1963.

4- خدم بمدارس أحد دمنهور، ثم الإسكندرية، وتحديدا كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف بمنطقة سموحة.

مطران أسوان الراحل كان سكرتيرا للبابا شنودة

5- توجه إلى دير السريان بوادي النطرون يوم 17 أبريل 1970 قبل أنّ يترهب بعدها بعام وتحديدا في 4 أبريل 1971 باسم الراهب «جاورجيوس السرياني».

6- تم رسامة الأنبا هدرا قسًا يوم 22 ديسمبر 1974.

7- كان يشغل في الدير منصب أمين المكتبة.

8- حصل على رتبة القمصية في 22 يونيو 1975.

9- رسمه البابا الراحل شنودة الثالث أسقفا في اليوم ذاته على إيبارشية أسوان وكوم إمبو وإدفو.

10- يوصف الأنبا هدرا بأنّه كان تلميذًا خاصًا للبابا شنودة الثالث في السكرتارية، مع الراهب تادرس الأنبا بيشوي الذي أصبح لاحقًا الأنبا بنيامين مطران المنوفية الحالي.

11- عُين سكرتيرا للبابا شنودة قبل أسقفيته بشهور.

12- أنشأ عدة كنائس، وعَمَّرَ دير الأنبا باخوميوس بحاجر أدفو الذي تولى رئاسته.

13- رُقي إلى رتبة مطران في عام 2006.

14- له بعض المؤلفات.

15- توفي إثر إصابته بكورونا.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تقرر أن تقام صلوات تجنيز الأنبا هدرا مطران أسوان، ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، في الثانية عشرة منتصف ظهر غدٍ الثلاثاء، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث سيصلي تجنيزه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من مطارنة واساقفة الكنيسة، على أن ينقل الجثمان بعد ذلك بالطائرة إلى أسوان لإقامة صلوات تجنيز أخرى عليه وسط شعبه وأبنائه في المطرانية هناك.