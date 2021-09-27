أهالي 5 قرى يطلبون تغطية خليج ري بالشرقية.. ومسؤول يرد: ضمن الخطة

تقدم أهالي 5 قرى تابعة للوحدة المحلية بقرية «الظواهرية»، التابعة لمركز الحسينية، في محافظة الشرقية، بشكوى إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزارء ومحافظ الشرقية، للمطالبة بتغطية خليج للري، يمر وسط الكتلة السكنية بالقرية، بطول 2.5 كيلومتر، وذلك ضمن خطة الدولة لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بمركز الحسينية.

طريق ترابي متهالك على جانبي الخليج

وقال «محمد عبدالمنعم»، أحد الأهالي، أن القرى هي «جمعان والبراكسة والستين وأبو اليل والعوايضة»، موضحاً أنهم يعانون من نقص كامل في الخدمات، ومن أهمها عدم وجود طريق رئيسي يربط بين القرى، سوى طريق ترابي متهالك على جانبي «خليج جمعان»، مضيفاً أن الخليج يمر داخل الكتلة السكنية، وتتراكم بداخله القمامة، التي تؤدي إلى انتشار الأمراض، ويتسبب في غرق الأطفال، ويتسبب في وقوع العديد من الحوادث، حيث شهد انقلاب عدد من السيارات في الخليج، خلال الفترة الأخيرة.

الأهالي يطالبون بتغطية الخليج بالمواسير لتوصيل مياه الري للأراضي

وأشار إلى أن الخليج كان من المفترض أن يروي مساحة أرض زراعية بنحو 350 فداناً، واقعة في نطاق الـ5 قرى، إلا ان مياه الري لا تصل إلى هذا الخليج لوقوعه في نهاية ترعة الري، كما توجد به العديد من الانسدادات، وبدلاً من أن يكون مصدراً لراحة الأهالي، تحول إلى مصدر قلق وخطر داهم يواجهونه كل يوم، مضيفاً أن تغطية الخليج ووضع مواسير داخله يضمن توصيل مياه الري للأراضي بسهولة، بدلاً من اعتماد المزاراعين على مياه الصرف الصحي في الزراعة، ما يهدد ببوار الأراضي، كما لفت إلى أن تغطية الخليج سيساعد أيضاً على إيجاد طريق رئيسي ممهد، يساعد على حركة الأهالي في سهولة ويسر.

تقديم شكاوى لتغطية الخليج منذ 40 سنة

وتابع «عبدالرازق حسن» بقوله: «تقدمنا بشكوى إلى وزارة الري والموارد المائية بطلب رقم 2977702 لكي يقوموا بتركيب مواسير قطر 1,50 بوصة داخل الخليج لكي يتم ردمه وتوسعه الطريق، تمهيداً لرصفه، إلا ان الرد جاء بأن الخليح لا يتبع وزاة الري، وإنما يتبع الوحدة المحلية بالظواهرية».

وأشار إلى أنهم يتقدمون كل عام بطلبات للوحدة المحلية بالظواهرية لتركيب مواسير للخليج، ويكون الرد بأنه لا توجد اعتمادات مالية، لافتاً إلى أنهم يتقدمون بهذه الطلبات منذ نحو 40 سنة، دون جدوى، مؤكداً أن الخليج يمثل مصدر خطر على حياة وصحة الأهالي.

رئيس مدينة الحسينية: تغطية 300 متر

من جانبه، قال المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية لـ«الوطن»، إن مجلس المدينة تلقى شكوى من الأهالي، وتم عمل المعاينة اللازمة، وتبين أن الخليج خاص بالأهالي لري الأراضي الزراعية، وأن المساحة التي تقع وسط الكتلة السكنية تبلغ 300 متر، مؤكداً أن هذه المساحة مدرجة ضمن خطة المجلس لتغطيتها.