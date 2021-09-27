59% ارتفاعا في صادرات مصر من الألومنيوم خلال 5 أشهر

ارتفعت صادرات الألومنيوم بنسبة كبيرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بدافع من الطلب العالمي وطفرة الأسعار، ورسوم الحماية التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة، وأظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية أن صادرات الألومنيوم حققت زيادة في القيمة بنسبة 59% خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وكشفت البيانات عن تحقيق الصادرات 315 مليون دولار، مقابل 199 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

قائمة الأسواق المستوردة للألومنيوم المصري.. إيطاليا في المقدمة

وبحسب البيانات تصدرت سوق إيطاليا قائمة الأسواق المستوردة للألومنيوم المصري بقيمة 136.9 مليون دولار، خلال الأشهر الخمسة، مقارنة بـ 107.5 مليون دولار، وبنسبة نمو 27%، بينما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بنسبة نمو حادة في الارتفاع، سجلت 7755%، وبإجمالي واردات ألومنيوم من مصر بقيمة 22 مليون دولار، مقارنة بـ280 ألف دولار فقط.

ووفقا للبيانات جاءت أسبانيا في المركز الثالث بنسبة نمو 166%، وبقيمة 19.6 مليون دولار، مقابل 7.3 مليون دولار، تلتها المغرب بزيادة 127%، وبقيمة 17.4 مليون دولار، مقابل 7.6 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 16 مليون دولار، مقارنة بـ12 مليون دولار، ونسبة نمو 33%.

انتعاش السوق الليبي

وشهدت صادرات الألومنيوم إلى سوق ليبيا انتعاشا، على خلفية الاستقرار الأمني والسياسي، حيث سجلت 15 مليون دولار، مقارنة 12 مليون دولار، وبنمو 30%، كما ارتفعت الصادرات إلي السودان بنسبة 112%، حيث بلغت القيمة 8.1 مليون دولار، مقابل 3.8 مليون دولار.

وشهدت صادرات الألومنيوم إلى البرازيل طفرة حادة، في سياق الانتعاشة الكبرى التي حققتها الصناعة المحلية، إذ بلغت نسبة نمو الصادرات إلي السوق 23433%، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات من 30 ألف دولار فقط في الفترة من يناير إلى مايو 2020، لتصبح 7 مليون دولار.

وأسهمت طفرة الأسعار، الناتجة عن تعافي الاقتصادات العالمية من تداعيات كورونا، بجانب الاضطرابات السياسية في غينيا، في زيادة قيمة صادرات مصر من الألومنيوم، إذ ارتفعت الأسعار لأعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات، وبحسب أسعار بورصة المعادن بلندن سجلت الأسعار اليوم الاثنين 2910 دولارا للطن، مقارنة بـ1741 دولارا قبل نحو عام.

فرض رسوم حمائية على واردات الألومنيوم

وأدى قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية على واردات الألومنيوم إلى انتعاش المبيعات، إذ أقرت الوزارة في مارس فرض رسوم لمدة 3 سنوات، على الواردات، بنسبة 16.5% فى السنة الأولى، وبنسبة 13.5% للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% خلال السنة الثالثة.

وكشفت القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم الحكومية، والتي يمثل إنتاجها 100% من إجمالي الإنتاج المصري، أن الشركة صدرت كميات تقدر بـ210 ألف طن خلال العام المالي الذي بدأ أول يوليو2020، وانتهى في 30 يونيو الماضي، وبلغت قيمة عائدات التصدير 454 مليون دولار خلال تلك الفترة، وهو ما حوّل الشركة إلي تحقيق أرباح بقيمة 28.8 مليون دولار، بعد سلسلة من الخسائر كان آخرها العام المالي 2019-2020 والتي بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار.