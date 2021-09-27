ألمانيا تتبرع بـ1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى غانا

احتفت الصحافة الغانية بتبرع الحكومة الألمانية بـ1.5 مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا، إلى غانا لدعم مكافحة جائحة كورونا، وهي إحدى القصص الرائدة في الصحافة الغانية اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة «غانايان تايمز» أن الحكومة الألمانية تبرعت أمس بـ 1.5 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا «أسترازينيكا» لغانا لدعم مكافحة الوباء.

جاء هذا التبرع استجابة لتعهد قطعته المستشارة أنجيلا ميركل، في قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرا، لتوفير ما يصل إلى 70 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتاحة للدول الأفريقية هذا العام.

شحنة كورونا هي الثانية من ألمانيا إلى غانا

واللقاحات هي الشحنة الثانية، التي يتم تسليمها من قبل الحكومة الألمانية من خلال مرفق الوصول العالمي للقاحات إلى غانا.

وقدمت ألمانيا لغانا في البداية 389200 جرعة من لقاح أسترازينيكا، والشحنة الثانية تصل إلى ما يقرب من مليوني جرعة من اللقاحات الواردة من الدولة الواقعة في غرب أوروبا.

وشكر السفير الألماني في غانا، دانيال كرول، في خطاب موجز لتسليم اللقاحات، السلطات الصحية والشركاء على تسهيل التسليم السلس والآمن للحزمة إلى غانا.

وأعرب عن أمله في أن تسرع اللقاحات الجهود الجارية لتلقيح السكان وبناء مناعة قطيع ضد الفيروس.

الخدمات الصحية في غانا

وتقول الصحيفة إن الخدمات الصحية في غانا أطلقت حزمة مشروعات مدتها خمس سنوات من التدخلات الأساسية للأمراض غير المعدية، تهدف إلى معالجة موجة الأمراض غير المعدية في البلاد.

وسيعمل المشروع، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، على تمكين الواصفين والعاملين الصحيين المساعدين من فحص الأمراض غير المعدية والكشف المبكر والإدارة المناسبة والإحالات في الوقت المناسب لإنقاذ المرضى.

وبدعم من الحكومة النرويجية، فالمشروع عبارة عن مجموعة من الاستراتيجيات المبسطة والفعالة، من حيث التكلفة للرعاية الصحية الأولية في الأماكن منخفضة الموارد التي تعد غانا جزءًا منها.

وأضاف أن «هذه الظروف مدفوعة إلى حد كبير بعوامل الخطر مثل النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني والإفراط في تعاطي الكحول والتبغ بالإضافة إلى تلوث الهواء المنتشر في البلاد».