وزيرة التضامن في ضيافة برنامج «سفراء الأزهر أون لاين» غدا

تستقبل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع جامعة الأزهر، ضمن فعاليات مشروع «سفراء الأزهر أون لاين» الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء، الموافق 28 سبتمبر، بمقر المنظمة، إذ تُعقد ندوة تحت عنوان «رؤية الدولة الاستراتيجية لمؤسسات المجتمع المدني».

يفتتح اللقاء الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بحضور الدكتور نظير عياد- أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وأسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الدكتور عبد الدايم نصير مستشار فضيلة الإمام الأكبر، الأمين عام للمنظمة، الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من كبار الشخصيات، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن مسؤولي مشروع سفراء الأزهر من المصريين والوافدين، ويدير اللقاء أنوار عثمان المشرف العام على مشروع سفراء الأزهر.

2022 عاما للمجتمع المدني

يأتي اللقاء، في إطار إعلان عام 2022، عاما للمجتمع المدني، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدعم قدرات الشباب، وزيادة الوعي الشبابي بالقضايا الوطنية، ودعم سياسة الحوار المجتمعي البناء.

المتطرفون وتشويه المفاهيم الإسلامية

وكانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عقدت اليوم، بمقرها الرئيس بالقاهرة، ورشة عمل بعنوان: (المتطرفون وتشويه المفاهيم الإسلامية)، بمشاركة فروع وأعضاء المنظمة بالداخل والخارج عبر منصة زووم، وعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات (ليبيا- أفغانستان- الصومال- إسبانيا- نيجيريا- الفلبين- غينيا- بوركينا فاسو- ميانمار- بورما- مالي)، وتم بثها عبر الصفحة الرسمية للمنظمة على فيس بوك.

وقال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق المستشار العلمي للمنظمة: إن مفهوم الحاكمية في الإسلام استغلته جماعات التطرف، لتحقيق أغراضهم السياسية، وأنهم أخرجوا النصوص الشرعية من سياقها السليم تبعا لأهوائهم وآرائهم الفاسدة.

وأكد المستشار العلمي للمنظمة، أنه لا بد من التأكيد على منهجية الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، حتى لا نفاجأ بالوقوع في الخطأ وسوء الفهم، مشيرًا إلى ضررة التمسك بالمنهج الإسلامي المعتدل، وضرورة الرد على هؤلاء المتشددين ردا علميا سليما بتوضيح الحقائق، وهذا لا يتأتى إلا بالفهم الصحيح للنصوص الشرعية وبيان مصادرها وكيفية فهمها فهمًا سليمًا.