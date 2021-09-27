التضامن: إيرادات معرض «ديارنا» تخطت الـ4 مليون جنيه في 6 أيام

يواصل معرض ديارنا للمنتجات اليدوية والتراثية والمفروشات، استقبال المواطنين للأسبوع الثاني على التوالي، بعد افتتاحه الثلاثاء الماضي بأحد المولات، بمدينة السادس من أكتوبر، لعرض منتجات الحرف اليدوية والتراثية لأصحاب المشروعات والأسر المنتجة، والتي تضم المفروشات والمنسوجات والإكسسوارات المختلفة.

إيرادات معرض ديارنا تتخطى الـ4 مليون جنيه في يومه السادس

وأكد عادل البكساوى، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، إن إيرادات معرض ديارنا تخطت 4 مليون جنيه، في يومه السادس، مشيرا إلى أن حجم الإقبال على المعرض مرتفع.

وأوضح «البكساوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك 680 عارضًا، يختاروا من موقع وزارة التضامن، بعد إرفاق صور لمنتجاتهم، مشيرا إلى أنه لم يجرى التعامل مع أي عارض بالتليفون، إذ تقيم منتجات العارضين قبل الاشتراك بالمعارض.

المعرض يضم منتجات تراثية خاصة بالأسر المنتجة

ولفت البكساوى إلى أن المعرض يضم المنتجات التراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والحرف اليدوية التي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، لافتا إلى أن المعرض يعمل على تقديم مختلف الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

مضاعفة إقامة المعارض على مستوى محافظات الجمهورية

من جانبها أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يجرى مضاعفة إقامة المعارض على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كما يجرى العمل على زيادة عدد العارضين المشاركين فيها، لافتة إلى أنه خلال عام 2021، نظمت الوزارة ثمانية معارض لـ«ديارنا» بمختلف المحافظات، مثل أسوان، والأقصر، وأسيوط، والمنيا، والجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، والساحل الشمالي، ليأتى معرض ديارنا بأكتوبر ليكون التاسع .

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الوزارة تقوم بدعم مشاركة العارضين بجزء كبير ويتحمل العارضون فقط جزء بسيط من التكلفة، موضحة فى تصريحات صحفية لها، أنه خلال الأشهر المقبلة وقبل انتهاء عام 2021، يجرى افتتاح معرض في الرياض ودبي وإيطاليا.