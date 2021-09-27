بـ100 جنيه.. «رحمة» تنافس مصانع عرائس مولد النبي بالفيوم (فيديو)

أنهت «رحمة أحمد طه حواس»، دراستها الجامعية بكلية التربية النوعية، ولكنها رفضت أن تجلس في المنزل منتظرة فرصة عمل تأتي لها، فقررت استغلال دراستها وشغفها منذ طفولتها بالعرائس وتحويلها إلى حرفة امتهنتها وتفوقت بها، ورغم رفض أسرتها الفكرة في بادي الأمر، إلا أنّها بدأت مشروعها بـ100 جنيه فقط، وبسبب إصرارها ومهارتها، حوّلت منزلها لخلية نحل وعمل معها والدتها وخالتها وصديقاتها، بعدما أصبحت تصنع عرائس المولد بأعداد كبيرة، وتوزعها على شوادر حلوى المولد، وبدأت تنافس المصانع بقوة، وتستعد لافتتاح مصنعها الخاص.

بدأت بـ 100 جنيه على «فيسبوك»

تحدثت «رحمة» لـ«الوطن» عن بداية مشروعها، بقولها إنّها تخرجت من كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، وكانت ترفض أن تجلس في المنزل دون عمل، فأنشأت «جروب» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واشترت خامات بـ100 جنيه، كانت هي كل ما تمتلكه، وبدأت تصنع العرائس والهدايا الهاند ميد وتبيعها، وبدأ الجروب يكبر يوماً تلو الآخر، حتى قررت احتراف صناعة العرائس، وخصوصاً عرائس المولد النبوي.

«رحمة» تصنع عرائس المولد بإتقان

وأشارت «رحمة» إلى أنّ أحد الأشخاص، يُدعى «محمد الطيب»، صاحب أحد شوادر حلوى المولد النبوي، رأى عرائسها بالصدفة على «فيسبوك»، وقام بتشجيعها وطلب منها صناعة عدد كبير منها، ليبيعها في شادر الحلوى الخاص به، وطلبت من أسرتها 2000 جنيهاً لشراء الخامات اللازمة لتصنيع عرائس المولد، وكان والداها يرفضان الفكرة في بادئ الأمر، ولكنهما اقتنعا بعد إلحاحها.

أقمشة وإكسسوارات وعرائس وألوان مبهجة

وأوضحت «رحمة» أنّها اشترت الخامات وهي أتواب قماش ستان وتل بألوان كثيرة وزاهية، وخرز ولولي وشرائط للزينة، بالإضافة إلى العروسة البلاستيكية والتي يتم استيرادها من الصين، وأيضاً الشاسيه الحديد الذي هو أساس عروسة المولد النبوي، وكانت النتيجة طلب منها عرائس بأحجام كثيرة بعدما أُعجب الكثيرين بعرائسها خصوصاً أنّ عرائسها تتميز برخص أسعارها.

«رحمة» حولت البيت لخلية نحل

وأضافت «رحمة» أنّ منزلهم تحوّل إلى خلية نحل بعدما ازداد الطلب، وبدأت والدتها تعمل معها لتساعدها ثم استعانوا بخالتها، ثم صديقاتها حتى يعملن معها منهن من تتولى مسؤولية خياطة فساتين العرائس، وأخرى تركب الشاسيه مع العروسة وأخرى تحضر الاكسسوارات بينما هي تتولى تلبيس العروسة وتزين فستانها وتزين رأسها.

5 مراحل لصناعة عروسة المولد

وبيّنت «رحمة» أنّ عروسة المولد تحتاج 5 مراحل فقط لتخرج بشكلها النهائي، تبدأ بقص القماش، ثم وضعه العروسة داخل الشاسيه، يليها تلبيس العروسة بالفستان وتقفيله بالدباسة أو بمسدس الشمع، وأخيراً عمل غطار الرأس نظراً لكون شعرها خفيفاً ويجب أن يُزين، موضحةً أنّ أهم شئ في صناعة عروسة المولد هو «الفينش» والذي يكون بإخفاء خياطة الفستان واللزق بواسطة شرائط مرصعة بالترتر أو شرائط ملونة، ووضع حبات اللولي والخرز الملون لتزيينها.

«رحمة» تحلم ببراند «جليتر» لعرائسها

وعبرت «رحمة» عن حُلمها بافتتاح مصنع قريباً تستعين فيه بالكثير من الفتيات الباحثات عن العمل، يصنع العرائس ويصدرها للخارج، موضحة أنّها ستسمي العروسة الخاصة بها «جليتر»، موضحةً أنّها لن تكتفي بصناعة العرائس، ولكنها ستصنع كل منتجات الهاند ميد، مثل صينية الشبكة وغيرها.