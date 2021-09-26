رانيا فريد شوقي تكشف موعد تصوير «أبو العروسة 3»

أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي، بدء تصوير الموسم الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، في شهر نوفمبر المُقبل.

موعد عرض مسلسل أبو العروسة

وأضافت رانيا فريد شوقي، أن موعد عرض المسلسل على شاشة التليفزيون لم يتحدد بعد، لافتة إلى أنّ العمل ما زال في مرحلة الكتابة.

وأعربت عن حماسها الشديد لبدء التصوير، لاسيما وأنّ العمل بجرئيه الأول والثاني حققا نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، مؤكدة أن هناك رغبة شديدة لدى فريق العمل، بخروج الموسم الثالث بشكلٍ يليق بالجمهور، وعلى مستوى عالٍ من الاحترافية.

أبطال مسلسل أبو العروسة

يضم مسلسل «أبو العروسة»، خلال 60 حلقة، مجموعة من النجوم، وهم: «سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي»، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

«أبو العروسة»، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وعدة مشكلات تواجه الموظف «عبد الحميد»، الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة بعد خروجه على المعاش.

تكريم رانيا فريد شوقي بمهرجان «همسة»

في سياق آخر، حصلت الفنانة رانيا فريد شوقي، على جائزة من مهرجان «همسة»، قبل أيام، عن دورها في مسلسل «ولاد ناس»، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي.

المسلسل تدور أحداثه حول أولياء الأمور، الذين يعيدون تقييم معاملة أبنائهم النفسية والتربوية، خاصة بعدما تنقلب حياتهم رأسًا على عقب بعد حادث أتوبيس المدرسة، ودخول عدد كبير من الطلبة، غرفة العناية المركزة.

مسلسل «ولاد ناس» بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي، ومحمد عز.