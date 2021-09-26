دعاء المولد النبوي 2021: أجمل الأدعية المستجابة في يوم ميلاد خير الخلق

يبحث الكثير من الناس في هذه الأيام، عن دعاء المولد النبوي الشريف مستجاب، وأجمل أدعية المولد النبوي، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف 2021، والذي من اليوافق 18 أكتوبر المقبل، وفي هذا الاطار يقدم الوطن من خلال هذا التقرير أجمل الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في المولد النبوي الشريف، حيث أنّ الدعاء من الأمور المستحبة خاصة إذا كانت في يوم مبارك مثل المولد النبوي الشريف فهي ذكرى مباركة تملأ القلوب ذكرا وصلاة وسلاما على سيد الخلق رسول الله- عليه الصلاة والسلام.

دعاء المولد النبوي مستجاب

وشهدت محركات البحث عمليات بحث مكثفة حول دعاء المولد النبوي مستجاب، وهناك الكثير من الادعية الجميلة التي يمكن الاستعانة بمناسبة المولد النبوي والتي وردت في الكتاب والسنة من أجل الاستعانة بها وهي: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار»

ويمكن ترديد دعاء المولد النبوي مستجاب: «سبحانك لا إله إلا أنت أسألك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها»، «اللهم أنصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعداءنا».

ويمكن ترديد دعاء المولد النبوي: اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

أجمل أدعية المولد النبوي الشريف 2021

وهناك من يبحث عن أجمل أدعية المولد النبوي الشريف 2021، حتى يحصل على عدد من كبير من أجمل أدعية المولد النبوي للاستعانة بها في ذلك اليوم المبارك ومنها: «اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهل الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عونًا ومعينًا وأن تبني لنا في الجنة قصورًا.اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين والتجاء الملتجئين تسبيح المسبحين وحمد الحامدين ألا تتخلى عنا ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا كريم».

دعاء المولد النبوي للمتوفي

وحول دعاء المولد النبوي للمتوفي، فقد يلجأ المسلم إلى الدعاء لذويه الأموات الذي رحلوا إلى دار الحق، ويبحث المسلم عن دعاء المولد النبوي للمتوفي، مستغلًا ذلك اليوم المبارك، من أجل الدعاء للمتوفي، ومن بين أدعية المولد النبوي للمتوفي: «اللهم أرحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك».

كما يمكن ترديد دعاء المولد النبوي للمتوفي كالتالي: «اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ».

الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي

وبشأن الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي، في سياق أجمل أدعية المولد النبوي الشريف، فإنه لم يرد عن السنة النبوية الصحيحة أو السلف الصالحـ نص محدد لكي يكون الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي، ولكن بعض العلماء قالوا إنّ هناك بعض الأدعية التي يستحب قولها ليلة المولد النبوي فهي ليلة مباركة، هي ترديد الصلاة والتسليم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم وليلة عيده مولده، والتي تتعدد صيغتها: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد».

دعاء الرزق في المولد النبوي الشريف

ويمكن ترديد دعاء الرزق في المولد النبوي: «اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث».

ويمكن ترديد دعاء جلب الرزق في المولد النبوي 2021: «اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصل وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء»، «اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة».