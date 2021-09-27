محافظ القاهرة يؤكد أهمية قطاع السياحة الداخلية بالعاصمة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على أهمية قطاع السياحة الداخلية بالعاصمة، خاصةً مع ما تتمتع به المحافظة من مقومات جذب سياحي وأثري متميز.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة للرحلة السياحية التي نظمتها المحافظة لأكثر من 50 طالباً وطالبة من أوائل المدارس والمتفوقين بمناسبة يوم السياحة العالمي، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وتضمن برنامج الرحلة زيارة المتحف المصري والقلعة والكنيسة المعلقة وقصر البارون.

رحلات المدارس لزيارة معالم القاهرة

وطالب محافظ القاهرة بتكثيف رحلات المدارس لزيارة معالم القاهرة، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ مثل تلك الرحلات والفاعليات، لرفع الوعي السياحي والانتماء الوطني لدى الشباب والنشء، وللتعرف على تاريخ ومعالم بلدهم، خاصةً وأن محافظة القاهرة تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة، وبها العديد من المزارات التاريخية والسياحية.

وترفع منظمة السياحة العالمية شعار «السياحة لتحقيق النمو الشامل»، للاحتفال باليوم العالمي للسياحة لهذا العام، والغرض الأساسي من الاحتفال هو زيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة، وتأثيراتها في المجتمعات والشعوب.

وأقرت منظمة السياحة العالمية الاحتفال باليوم العالمي للسياحة اعتباراً من عام 1980، وتم اختيار يوم 27 سبتمبر، لتزامنه مع ذكرى وضع النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية، ودعت منظمة السياحة العالمية للمشاركة بنشر الصور السياحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الاحتفال يعزز الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية و السياسية والاقتصادية للسياحة المستدامة.

يوم السياحة العالمي

يذكر أن توقيت يوم السياحة العالمي يأتي في نهاية موسم الذروة السياحية في نصف الكرة الشمالي، وبداية الموسم في نصف الكرة الجنوبي وتحقق السياحة حول العالم 4 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، وهي القضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق، والنمو الاقتصادي والحد من أوجه التفاوت، بالإضافة إلى أن السياحة تسهم فى توظيف واحد من كل عشرة أشخاص فى العالم.